Что покупают и сколько тратят
Наиболее активные онлайн-покупатели – украинцы, которые уже вернулись домой, по данным опроса CBR. После 24 февраля они чаще других покупали технику, косметику и товары для ухода за собой, продукты питания, аксессуары и мебель. Это преимущественно жители Севера и Центра Украины, а также столицы.
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Товары, которые больше всего интересуют украинцев
Согласно аналитике OLX, за период с июня по июль этого года украинцы чаще всего интересовались следующими категориями:
- Электроника - 194,6 миллиона отзывов на опубликованные объявления;
- Дом и сад – 190,2 миллиона отзывов;
- Мода и стиль – 121,2 миллиона отзывов.
Самыми популярными товарами для потенциальной покупки в этих категориях были телефоны и аксессуары, товары для строительства и ремонта, а также товары для красоты/здоровья.
Товары, которые чаще всего покупают украинцы
Наибольшее количество заказов за период с июня по июль этого года было в следующих категориях:
- Электроника - 419 195;
- Мода и стиль – 399 129;
- Детские товары - 324 736;
- Хобби, отдых и спорт - 313 357;
- Дом и сад - 273 985;
- Животные – 35 701 доставок.
Средний чек покупок изменился незначительно с 2021 года.
В июне-июле средний размер покупки составил 740 гривен. Больше всего тратили на электронику: средняя стоимость заказа увеличилась на 100 гривен. Самый маленький чек был на детские товары, однако по сравнению с 2021 годом он снизился на 61 гривну.