Что покупают и сколько тратят

Наиболее активные онлайн-покупатели – украинцы, которые уже вернулись домой, по данным опроса CBR. После 24 февраля они чаще других покупали технику, косметику и товары для ухода за собой, продукты питания, аксессуары и мебель. Это преимущественно жители Севера и Центра Украины, а также столицы.

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Товары, которые больше всего интересуют украинцев

Согласно аналитике OLX, за период с июня по июль этого года украинцы чаще всего интересовались следующими категориями:

Электроника - 194,6 миллиона отзывов на опубликованные объявления;

- 194,6 миллиона отзывов на опубликованные объявления; Дом и сад – 190,2 миллиона отзывов;

– 190,2 миллиона отзывов; Мода и стиль – 121,2 миллиона отзывов.

Самыми популярными товарами для потенциальной покупки в этих категориях были телефоны и аксессуары, товары для строительства и ремонта, а также товары для красоты/здоровья.

Любопытно! Также заметьте, что после 24 февраля выросла доля покупателей, которые не готовы ждать товар больше недели. При этом украинцы все чаще пользуются доставкой, а на выбор способа отправки влияет недорогая стоимость посылки и скорость.

Товары, которые чаще всего покупают украинцы

Наибольшее количество заказов за период с июня по июль этого года было в следующих категориях:

Электроника - 419 195;

Мода и стиль – 399 129;

Детские товары - 324 736;

Хобби, отдых и спорт - 313 357;

Дом и сад - 273 985;

Животные – 35 701 доставок.

Средний чек покупок изменился незначительно с 2021 года.

В июне-июле средний размер покупки составил 740 гривен. Больше всего тратили на электронику: средняя стоимость заказа увеличилась на 100 гривен. Самый маленький чек был на детские товары, однако по сравнению с 2021 годом он снизился на 61 гривну.

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