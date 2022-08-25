Що купують та скільки витрачають

Найбільш активні онлайн-покупці – українці, які вже повернулися додому, за даними опитування CBR. Після 24 лютого вони частіше за інших купували техніку, косметику та товари для догляду за собою, продукти харчування, аксесуари та меблі. Це переважно жителі Півночі та Центру України, а також столиці.

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Товари, які найбільше цікавлять українців

Згідно з аналітикою OLX, за період з червня по липень цьогоріч українці найчастіше цікавилися такими категоріями:

Електроніка — 194,6 мільйона відгуків на опубліковані оголошення;

— 194,6 мільйона відгуків на опубліковані оголошення; Дім і сад — 190,2 мільйона відгуків;

— 190,2 мільйона відгуків; Мода і стиль — 121,2 мільйона відгуків.

Найпопулярнішими товарами для потенційної покупки в цих категоріях були телефони та аксесуари до них, товари для будівництва і ремонту, а також товари для краси/здоров'я.

Цікаво! Також зауважте, що після 24 лютого зросла частка покупців, які не готові чекати на товар більше як тиждень. При цьому, українці все частіше користуються доставкою, а на вибір способу відправлення впливає недорога вартість посилки та швидкість.

Товари, які найчастіше купують українці

Найбільша кількість замовлень за період з червня по липень цьогоріч була у таких категоріях:

Електроніка — 419 195;

Мода та стиль — 399 129;

Дитячі товари — 324 736;

Хобі, відпочинок і спорт — 313 357;

Дім і сад — 273 985;

Тварини — 35 701 доставок.

Середній чек покупок незначно змінився з 2021 року

У червні – липні середній розмір покупки склав 740 гривень. Найбільше витрачали на електроніку: середня вартість замовлення збільшилася на 100 гривень. Найменший чек був на дитячі товари, однак у порівнянні з 2021 роком, він знизився на 61 гривню.

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