Из-за нехватки кадров российские работодатели все чаще нанимают несовершеннолетних
Российские работодатели начали активно нанимать несовершеннолетних. Об этом свидетельствует большое количество вакансий для подростков до 18 лет.
Почему в России ищут на работу подростков
Российские СМИ сообщают, что количество вакансий для детей от 14 до 18 лет в России выросло. Сейчас на рынке труда таких предложений более 3 миллионов.
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Обратите внимание! Это значение на 28% больше чем в аналогичный период прошлого года.
Подсчеты свидетельствуют, что сейчас в большинстве российских компаний работает ориентировочно 2 – 3 несовершеннолетних.
Чаще всего российских подростков хотят нанять на такие должности:
- курьер;
- оператор колл-центра;
- кассир;
- сборщик заказов.
Основной причиной роста спроса на такого рода работников является недостаточное количество рабочей силы в России. Интересно, что такой дефицит возник на фоне низкой безработицы.
Напомним! Зарплаты украинцев продолжают расти. Сейчас средняя заработная плата в Украине превысила 20 тысяч гривен. Наибольшие выплаты получают специалисты в определенных сферах, в частности, отрасль "Информация и телекоммуникации".