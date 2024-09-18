Из-за нехватки кадров российские работодатели все чаще нанимают несовершеннолетних

Российские работодатели начали активно нанимать несовершеннолетних. Об этом свидетельствует большое количество вакансий для подростков до 18 лет.

Почему в России ищут на работу подростков

Российские СМИ сообщают, что количество вакансий для детей от 14 до 18 лет в России выросло. Сейчас на рынке труда таких предложений более 3 миллионов.

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Обратите внимание! Это значение на 28% больше чем в аналогичный период прошлого года.

Подсчеты свидетельствуют, что сейчас в большинстве российских компаний работает ориентировочно 2 – 3 несовершеннолетних.

Чаще всего российских подростков хотят нанять на такие должности:

курьер;

оператор колл-центра;

кассир;

сборщик заказов.

Основной причиной роста спроса на такого рода работников является недостаточное количество рабочей силы в России. Интересно, что такой дефицит возник на фоне низкой безработицы.

Напомним! Зарплаты украинцев продолжают расти. Сейчас средняя заработная плата в Украине превысила 20 тысяч гривен. Наибольшие выплаты получают специалисты в определенных сферах, в частности, отрасль "Информация и телекоммуникации".