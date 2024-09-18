Чому у Росії шукають на роботу підлітків

Російські ЗМІ повідомляють, що кількість вакансій для дітей від 14 до 18 років у Росії зросла. Зараз на ринку праці таких пропозицій більш як 3 мільйони.

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Зверніть увагу! Це значення на 28% більше ніж у аналогічний період торік.

Підрахунки свідчать, що зараз в більшості російських компаній працює орієнтовно 2 – 3 неповнолітніх.

Найчастіше російських підлітків хочуть найняти на такі посади:

кур'єр;

оператор кол-центру;

касир;

збирач замовлень.

Основною причиною зростання попиту на такого роду працівників є недостатня кількість робочої сили в Росії. Цікаво, що такий дефіцит виник на тлі низького безробіття.

Нагадаємо! Зарплати українців продовжують зростати. Зараз середня заробітна плата в Україні перевищила 20 тисяч гривень. Найбільші виплати отримують спеціалісти у певних сферах, зокрема, галузь "Інформація та телекомунікації".