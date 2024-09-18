Чому у Росії шукають на роботу підлітків
Російські ЗМІ повідомляють, що кількість вакансій для дітей від 14 до 18 років у Росії зросла. Зараз на ринку праці таких пропозицій більш як 3 мільйони.
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Зверніть увагу! Це значення на 28% більше ніж у аналогічний період торік.
Підрахунки свідчать, що зараз в більшості російських компаній працює орієнтовно 2 – 3 неповнолітніх.
Найчастіше російських підлітків хочуть найняти на такі посади:
- кур'єр;
- оператор кол-центру;
- касир;
- збирач замовлень.
Основною причиною зростання попиту на такого роду працівників є недостатня кількість робочої сили в Росії. Цікаво, що такий дефіцит виник на тлі низького безробіття.
Нагадаємо! Зарплати українців продовжують зростати. Зараз середня заробітна плата в Україні перевищила 20 тисяч гривень. Найбільші виплати отримують спеціалісти у певних сферах, зокрема, галузь "Інформація та телекомунікації".