"Цифровая жизнь" составляет немаловажную часть работы работников любой компании. Впрочем, его разрастание начало выходить из-под контроля и отнимать у людей слишком много времени и энергии.

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Как показали исследования, "цифровая перегрузка" съедает не менее 25% рабочего времени работников, иногда показатель доходит до двух рабочих дней. Таким образом, митинги и чтение мейлов может мешать рабочему процессу, а не наоборот.

Изучение рабочего поведения миллионов людей показали, что большая "цифровая перегрузка" негативно влияет на эффективность работы, ведь вместо того, чтобы заниматься реальными делами, люди тратят много времени на их обсуждение, после чего чувствуют себя истощенными.

Митинги и переписка воруют много рабочего времени​ / Фото Pixabay

В среднем сообщения, разговоры по телефону и общение с коллегами занимают 57% рабочего времени. Поэтому многие люди чувствуют себя так, будто работают на двух работах: на одной выполняют свои непосредственные обязанности, а на другой – застряли в постоянных переписках и переговорах.

Интересно, еще и руководители, и работники соглашаются с тем, что это негативно влияет на производительность, и как следствие – развитие и инновации. Кроме того, процент положительной и полезной коммуникации лишь редко переваливает за 50%.

Некоторые компании уже начали бороться с цифровой перегрузкой и ставить временные рамки для общения и переписки, ведь в среднем в год каждый работник в США теряет около 12,5 тысяч долларов. Также менеджеры начали поднимать планку вопросов, по которым нужно собирать людей на встречу.

OpenAI уже начал добавлять искусственный интеллект в Outlook и PowerPoint, чтобы сократить время рутинной работы. Оценка такой вовлечённости ИИ неоднозначна: с облегчением процесса пришло понимание того, что технология может полностью заменить человека.