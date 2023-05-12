"Цифрове життя" складає важливу частину роботи працівників будь-якої компанії. Втім, його розростання почало виходити з-під контролю та забирати у людей занадто багато часу та енергії.

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Скільки часу забирають листи та відеодзвінки

Як показали дослідження, "цифрове перенавантаження" з'їдає щонайменше 25% робочого часу працівників, подекуди показник доходить до двох робочих днів. Таким чином мітинги та читання мейлів може заважати робочому процесу, а не навпаки.

Вивчення робочої поведінки мільйонів людей показали, що велике "цифрове перенавантаження" негативно впливає на ефективність роботи, адже замість того, щоб займатися реальними справами, люди витрачають багато часу на їх обговорення, після чого почуваються виснаженими.

Мітинги та листування крадуть багато робочого часу / Фото Pixabay

В середньому повідомлення, розмови телефоном та спілкування з колегами займають 57% робочого часу. Через це багато людей почуваються так, неначе працюють на двох роботах: на одній виконують свої безпосередні обов'язки, а на іншій – застрягли у постійних листуваннях та переговорах.

Цікаво, ще і керівники, і працівники погоджуються з тим, що це негативно впливає на продуктивність, і як наслідок – розвитку та інноваціям. Окрім того, відсоток позитивної та корисної комунікації лише зрідка перевалює за 50%.

Деякі компанії вже почали боротися із цифровим перенавантаженням та ставити часові рамки для відеоспілкування та листування, адже в середньому в рік кожен працівник в США втрачає близько 12,5 тисяч доларів. Також менеджери почали підіймати планку запитань, стосовно яких потрібно збирати людей на зустріч.

OpenAI вже почав додавати штучний інтелект в Outlook та PowerPoint, щоб скоротити час рутинної роботи. Оцінка такої залученості ШІ неоднозначна: з полегшенням процесу прийшло розуміння того, що технологія подекуди може повністю замінити людину.