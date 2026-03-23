Неожиданные последствия: цены на Coca-Cola могут взлететь из-за войны в Иране
- Индийская компания SLMG Beverages, крупнейший партнер-разливщик Coca-Cola в Индии, планирует повысить цены на упаковку из-за войны в Иране.
- Цены на ключевые упаковочные материалы, такие как пластиковые бутылки и этикетки, растут, и компания пересмотрит цены в апреле, планируя инвестировать в новые заводы.
Индийская компания, сотрудничающая с Coca-Cola, готовится повысить свои цены на упаковку из-за войны на Ближнем Востоке. В результате популярные напитки могут дорожать.
Почему и как могут вырасти цены на Coca-Cola?
SLMG Beverages – это ведущая индийская компания, которая является крупнейшим партнером-разливщиком компании Coca-Cola в Индии и Юго-Западной Азии, пишет Reuters.
Смотрите также Не пригласили мужчин: Coca-Cola обвинили в гендерной дискриминации
Война в Иране приводит к росту цен на ключевые упаковочные материалы, от пластиковых бутылок до крышек, этикеток и картонных коробок, причем некоторые производители фасованной воды уже повышают цены.
Если война продолжится, стоимость упаковочных материалов может продолжать расти,
– сказал Рахул Кумар, заместитель генерального директора SLMG.
По словам Кумара, на высококонкурентном рынке газировки, который включает нескольких национальных и местных игроков, возможности для повышения цен ограничены, добавив, что за последние 7-8 лет повышения цен на весь портфель не происходило. Он сказал, что SLMG пересмотрит цены в апреле.
Чтобы воспользоваться этим ростом, SLMG, на которую приходится более 22% объемов продаж Coca-Cola в Индии, планирует инвестировать от 10 до 12 миллиардов рупий (106,58 миллиона долларов) в каждый из четырех новых заводов, которые она планирует построить в течение пяти лет.
Последние новости о войне в Иране
Иран угрожает заминировать Персидский залив, что может привести к блокированию всего региона. От этих действий могут пострадать соседние страны, такие как Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и ОАЭ.
США рассматривают возможность захвата иранского острова Харг для прекращения блокирования Ираном судоходства в Ормузском проливе. Около полутора недель назад США уже нанесли удары по военным целям на острове Харг, сейчас США ускоряют развертывание военных сил в регионе.
Иран взимает до 2 миллионов долларов за проход судов через Ормузский пролив, что влияет на поставки нефти и карбамида и выгодно России. США недовольны этим, поскольку деньги идут на финансирование войны против американцев и Израиля.
Иран продемонстрировал возможности запуска ракет на расстояние до 4 тысяч километров, что позволяет потенциально поражать европейские города, в частности Лондон и Париж. Это вызвало беспокойство среди западных союзников, которые могут быть вынуждены пересмотреть свою оборонную политику.