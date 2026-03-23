Неожиданные последствия: цены на Coca-Cola могут взлететь из-за войны в Иране

Индийская компания, сотрудничающая с Coca-Cola, готовится повысить свои цены на упаковку из-за войны на Ближнем Востоке. В результате популярные напитки могут дорожать.

Почему и как могут вырасти цены на Coca-Cola?

SLMG Beverages – это ведущая индийская компания, которая является крупнейшим партнером-разливщиком компании Coca-Cola в Индии и Юго-Западной Азии, пишет Reuters.

Война в Иране приводит к росту цен на ключевые упаковочные материалы, от пластиковых бутылок до крышек, этикеток и картонных коробок, причем некоторые производители фасованной воды уже повышают цены.

Если война продолжится, стоимость упаковочных материалов может продолжать расти,

– сказал Рахул Кумар, заместитель генерального директора SLMG.

По словам Кумара, на высококонкурентном рынке газировки, который включает нескольких национальных и местных игроков, возможности для повышения цен ограничены, добавив, что за последние 7-8 лет повышения цен на весь портфель не происходило. Он сказал, что SLMG пересмотрит цены в апреле.

Чтобы воспользоваться этим ростом, SLMG, на которую приходится более 22% объемов продаж Coca-Cola в Индии, планирует инвестировать от 10 до 12 миллиардов рупий (106,58 миллиона долларов) в каждый из четырех новых заводов, которые она планирует построить в течение пяти лет.

