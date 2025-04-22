Руководители американских гигантов вывели миллионы перед пошлинами Трампа

Несколько влиятельных руководителей американских корпораций избавились от значительных пакетов акций незадолго до резкого падения рынка, начавшегося после анонса жестких пошлин Дональдом Трампом.

Финансовая интуиция или инсайд

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Washington Service, что отслеживает инсайдерскую торговлю, передает 24 Канал.

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В частности, основатель Meta Марк Цукерберг через Chan Zuckerberg Initiative и связанные фонды продал 1,1 миллион акций компании на общую сумму 733 миллионов долларов. Сделки состоялись в январе и феврале, когда стоимость бумаг Meta достигала пиковых 736 миллионов. Впоследствии акции потеряли более трети своей стоимости.

Генеральный директор Oracle Сафра Кац также продала 3,8 миллиона акций на сумму 705 миллионов долларов, успев выйти до обвала на 30%. Ее капитал сейчас оценивают в 2,4 миллиарда долларов.

Глава JPMorgan Chase Джеймс Даймон избавился от части акций на 234 миллионов долларов, что также помогло избежать значительных потерь. По оценкам, его состояние составляет 3 миллиарда.

Пошлины Трампа и паника на рынках

Эти соглашения предшествовали заявлению Дональда Трампа в апреле 2025 года о введении 50% импортных пошлин на товары из ряда стран. Новость спровоцировала резкое падение глобальных рынков, в том числе и акций компаний Meta, Oracle и JPMorgan.

Впоследствии Трамп временно смягчил свою позицию – пошлины (кроме китайских) были приостановлены на 90 дней для проведения переговоров с более 70 странами. Однако тарифы на китайский импорт сохранились на уровне 145%, на что Пекин ответил зеркальными мерами – 125% и ограничением экспорта редкоземельных металлов.

США уже угрожают очередным ужесточением – пошлинами на уровне до 245%.