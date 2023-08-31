Дания готова блокировать порты для российской нефти

Россияне продолжают активно экспортировать свою нефть. Дания рассматривает важный шаг, который создаст много трудностей оккупантам.

Проливы Дании, соединяющие Балтийское и Северное моря, являются одним из самых узких мест в мире для транзита грузов. Правительство страны рассматривает возможность усиленного контроля за тем, какие грузы заходят в их порты.

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Закрытие пути для российской нефти

Российские СМИ начали бить тревогу о том, что им нужно немедленно искать новые маршруты движения нефти. Причина – Дания готова закрыть свои проливы для прохода, обосновав это опасностью судов и отсутствием европейской страховки.

Если Дания таки решится на такой шаг, то стоит ожидать задержки и других грузов из России, которые оккупанты переправляли через Балтийское море.

Ранее появилась информация, что страны ЕС бьют рекорды по закупке российского сжиженного газа. Лидерами по этому направлению стали Испания и Бельгия.

"В свою очередь Россия вынуждена будет ускорить перенаправление своего энергетического экспорта на другие маршруты. Однако полностью сделать это за короткий срок не получится из-за логистических ограничений", – заявляют медиа оккупантов.

Также россияне с неохотой признают, что при таком развитии событий Россия попадет в транзитную зависимость от Ирана. Несмотря на то, что эта страна якобы "дружественная", идти на такой риск оккупанты боятся, потому что не уверены, что способны предусмотреть все последствия такого сотрудничества.