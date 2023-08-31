Протоки Данії, які з'єднують Балтійське та Північне моря, є одним з найвужчих місць у світі для транзиту вантажів. Уряд країни розглядає можливість посиленого контролю над тим, які вантажі заходять до їхніх портів.

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Закриття шляху для російської нафти

Російські ЗМІ почали бити на сполох про те, що їм потрібно негайно шукати нові маршрути руху нафти. Причина – Данія готова закрити свої протоки для проходу, обгрунтувавши це небезпекою суден та відсутністю європейської страховки.

Якщо Данія таки зважиться на такий крок, то варто очікувати на затримку й інших вантажів з Росії, які окупанти переправляли через Балтійське море.

Раніше з'явилася інформація, що країни ЄС б'ють рекорди по закупівлі російського скрапленого газу. Лідерами у цьому напрямку стали Іспанія та Бельгія.

"Своєю чергою, Росія змушена буде прискорити перенаправлення свого енергетичного експорту на інші маршрути. Однак повністю зробити це за короткий термін не вийде через логістичні обмеження", – заявляють медіа окупантів.

Також росіяни неохоче визнають, що при такому розвитку подій Росія потрапить у транзитну залежність від Ірану. Попри те, що ця країна є нібито "дружньою", йти на такий ризик окупанти бояться, бо не впевнені, що здатні передбачити усі наслідки такої співпраці.