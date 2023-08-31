Проливы Дании, соединяющие Балтийское и Северное моря, являются одним из самых узких мест в мире для транзита грузов. Правительство страны рассматривает возможность усиленного контроля за тем, какие грузы заходят в их порты.
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Закрытие пути для российской нефти
Российские СМИ начали бить тревогу о том, что им нужно немедленно искать новые маршруты движения нефти. Причина – Дания готова закрыть свои проливы для прохода, обосновав это опасностью судов и отсутствием европейской страховки.
Если Дания таки решится на такой шаг, то стоит ожидать задержки и других грузов из России, которые оккупанты переправляли через Балтийское море.
"В свою очередь Россия вынуждена будет ускорить перенаправление своего энергетического экспорта на другие маршруты. Однако полностью сделать это за короткий срок не получится из-за логистических ограничений", – заявляют медиа оккупантов.
Также россияне с неохотой признают, что при таком развитии событий Россия попадет в транзитную зависимость от Ирана. Несмотря на то, что эта страна якобы "дружественная", идти на такой риск оккупанты боятся, потому что не уверены, что способны предусмотреть все последствия такого сотрудничества.