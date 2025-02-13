Бизнес призвал знать гриф "секретно" с информации о полезных ископаемых

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) обратилась к Кабинету министров с призывом рассекретить данные о запасах стратегических полезных ископаемых, аргументируя это необходимостью привлечения инвестиций в отрасль.

Почему это важно

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ЕБА. Сейчас информация о залежах алмазов, золота, лития, титана, платины и других ресурсов в Украине имеет статус "секретно" или "для служебного пользования".

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Отмечают, что отмена таких ограничений будет способствовать развитию добывающей промышленности без ущерба для национальной безопасности.

В Ассоциации отмечают, что ограниченный доступ к геологическим данным сдерживает инвестиции и развитие сектора, особенно учитывая недостаток финансовых ресурсов и современных технологий в Украине.

Какой мировой опыт

Мировой опыт демонстрирует эффективность открытости в этой сфере. Например, Геологическая служба США регулярно публикует информацию о минеральных запасах, а в ЕС действует платформа Raw Materials Information System, что обеспечивает доступ к данным о критических сырьевых материалах.

Вопрос открытия геологической информации является важным в контексте выполнения программы Ukraine Facility и стратегического партнерства Украины с ЕС в сфере сырьевых ресурсов.