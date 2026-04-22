20 тысяч рейсов под нож: немецкая Lufthansa массово отменяет полеты
- Lufthansa отменит 20 тысяч рейсов из-за роста цен на авиатопливо в результате войны в Иране.
- ЕС рассматривает меры для борьбы с дефицитом авиатоплива, включая импорт альтернативного авиатоплива из США и изменение правил аэропортов.
Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa вынуждена идти на радикальный шаг из-за роста цен на авиатопливо, которые удвоились на фоне войны в Иране. Перевозчик отменит 20 тысяч рейсов в период с мая по октябрь, чтобы сэкономить.
Почему Lufthansa отменяет рейсы?
Это одно из крупнейших сокращений рейсов среди мировых авиакомпаний с начала войны на Ближнем Востоке, пишет Financial Times.
С понедельника Lufthansa уже отменила около 120 рейсов ежедневно. Также авиакомпания сообщила, что откажутся от нерентабельных рейсов из Мюнхена и Франкфурта как минимум до середины октября.
Всего до октября из расписания будет изъято 20 тысяч короткомагистральных рейсов, что эквивалентно примерно 40 тысячам метрических тонн авиатоплива, цена на которое удвоилась с начала конфликта в Иране,
– объяснили в компании.
В Lufthansa добавили, что планируют представить детальный план рейсов на лето в конце апреля или в начале мая.
Обратите внимание! Перевозчик добавил, что собирается "оптимизировать короткомагистральные рейсы" на весь летний период, чтобы стабилизировать расписание.
Как ЕС борется с топливным кризисом?
О сокращении рейсов Lufthansa сообщила именно тогда, когда министры транспорта ЕС встретились для обсуждения противодействия топливному кризису. Встречу инициировали после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что запасов авиатоплива в Европе хватит лишь на несколько недель.
У Европы осталось примерно шесть недель авиационного топлива,
– отметил глава МЭА Фатих Бирол.
Тогда же он предупредил, что в ближайшее время авиакомпании, вероятно, начнут отменять рейсы, пишет Al Jazeera.
Поэтому на фоне острой нехватки авиатоплива в Брюсселе сейчас рассматривают ряд мер, заявил еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас:
- ЕС может импортировать альтернативное авиатопливо из США, которое обычно не используется в Европе;
- Авиакомпаниям могут разрешить заправлять большие объемы топлива за пределами Европы;
- Также ЕС может временно отменить требования по использованию слотов в аэропортах (правило "используй или потеряешь"), чтобы развязать руки перевозчикам.
Если этот кризис будет продолжаться, мы готовы вмешаться и сделать условия более гибкими для авиакомпаний,
– добавил Цицикостас.
Важно! В среду Еврокомиссия планирует объявить меры для лучшего мониторинга запасов авиатоплива и, при необходимости, их распределения между странами блока.
Что известно о дефиците авиатоплива?
Из-за блокировки Ормузского пролива цены на авиационное топливо в Европе резко пошли вверх на фоне дефицита. Уже 18 марта они достигли рекордного уровня – около 1 800 долларов за тонну, после чего несколько снизились и на прошлой неделе держались на уровне примерно 1 450 долларов.
В то же время запасы горючего продолжают быстро сокращаться. В частности, в ключевом энергетическом хабе Амстердам – Роттердам – Антверпен объемы авиатоплива и керосина за одну неделю упали почти на 8% – до 646 тысяч тонн. Это самый низкий показатель с марта 2023 года.
Мировые авиакомпании уже реагируют на ситуацию. Американская Delta Air Lines планирует компенсировать около 1 миллиарда долларов расходов, сокращая нерентабельные маршруты. Азиатские перевозчики, в частности Cathay Pacific, AirAsia X и Air New Zealand, также урезают сеть рейсов.