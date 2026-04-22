20 тысяч рейсов под нож: немецкая Lufthansa массово отменяет полеты

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa вынуждена идти на радикальный шаг из-за роста цен на авиатопливо, которые удвоились на фоне войны в Иране. Перевозчик отменит 20 тысяч рейсов в период с мая по октябрь, чтобы сэкономить.

Почему Lufthansa отменяет рейсы?

Это одно из крупнейших сокращений рейсов среди мировых авиакомпаний с начала войны на Ближнем Востоке, пишет Financial Times.

С понедельника Lufthansa уже отменила около 120 рейсов ежедневно. Также авиакомпания сообщила, что откажутся от нерентабельных рейсов из Мюнхена и Франкфурта как минимум до середины октября.

Всего до октября из расписания будет изъято 20 тысяч короткомагистральных рейсов, что эквивалентно примерно 40 тысячам метрических тонн авиатоплива, цена на которое удвоилась с начала конфликта в Иране,

– объяснили в компании.

В Lufthansa добавили, что планируют представить детальный план рейсов на лето в конце апреля или в начале мая.

Обратите внимание! Перевозчик добавил, что собирается "оптимизировать короткомагистральные рейсы" на весь летний период, чтобы стабилизировать расписание.

Как ЕС борется с топливным кризисом?

О сокращении рейсов Lufthansa сообщила именно тогда, когда министры транспорта ЕС встретились для обсуждения противодействия топливному кризису. Встречу инициировали после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что запасов авиатоплива в Европе хватит лишь на несколько недель.

У Европы осталось примерно шесть недель авиационного топлива,

– отметил глава МЭА Фатих Бирол.

Тогда же он предупредил, что в ближайшее время авиакомпании, вероятно, начнут отменять рейсы, пишет Al Jazeera.

Поэтому на фоне острой нехватки авиатоплива в Брюсселе сейчас рассматривают ряд мер, заявил еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас:

ЕС может импортировать альтернативное авиатопливо из США, которое обычно не используется в Европе;

Авиакомпаниям могут разрешить заправлять большие объемы топлива за пределами Европы;

Также ЕС может временно отменить требования по использованию слотов в аэропортах (правило "используй или потеряешь"), чтобы развязать руки перевозчикам.

Если этот кризис будет продолжаться, мы готовы вмешаться и сделать условия более гибкими для авиакомпаний,

– добавил Цицикостас.

Важно! В среду Еврокомиссия планирует объявить меры для лучшего мониторинга запасов авиатоплива и, при необходимости, их распределения между странами блока.

Что известно о дефиците авиатоплива?