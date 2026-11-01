Кадровый кризис набирает обороты: спасет ли агросектор бронь от мобилизации

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Почему усугубляется кадровый кризис в агросекторе

Кадровая дыра в агробизнесе формировалась задолго до начала полномасштабного вторжения. Даже после окончания войны эта проблема никуда не исчезнет, если государство не начнет системно менять подход к подготовке специалистов, сообщает Украинская аграрная конфедерация.

Необходима программа популяризации аграрных профессий. Старение фермеров – общеевропейский тренд, который касается и Украины. Мы должны думать наперед– Павел Коваль, генеральный директор Украинской аграрной конфедерации.

Престижность работы напрямую зависит от доходов, однако в обществе до сих пор существует стереотип о низкой оплате труда в сельском хозяйстве. На самом деле доходы квалифицированных технических специалистов в современном агробизнесе уже вышли на уровень ведущих финансовых учреждений.

По словам главы конфедерации, оплата труда инженера по автоматизации или IT-специалиста в агропроизводстве примерно равна ставкам аналогичных специалистов в банковской сфере. Молодежь должна видеть эти карьерные перспективы еще на этапе выбора профессии, чтобы отрасль получила приток новых работников.

Каковы риски формального бронирования

Украинские учебные заведения способны выпускать больше специалистов по роботизированным и беспилотным системам для полей, однако модернизация учебных программ требует значительного времени. Между тем кадровый дефицит уже сказывается на смежных секторах.

Кадровый дефицит ощущается во всех отраслях агропромышленного комплекса, в частности в пищевом производстве и логистике. Поэтому к бронированию нельзя подходить чисто формально, ориентируясь лишь на разрешенный процент – 50 % военнообязанных работников или, при определенных условиях для критически важных предприятий на прифронтовых территориях, до 100 %. Необходимо учитывать, кого именно может потерять предприятие– Павел Коваль, генеральный директор Украинской аграрной конфедерации.

Какие правила бронирования действуют для аграрных предприятий

С 18 октября для аграрных предприятий предусмотрены альтернативные критерии получения статуса критически важных, что позволяет производят бронирование работников от мобилизации. Если раньше одним из ключевых показателей была площадь сельскохозяйственных угодий, то теперь учитываются и финансовые показатели хозяйств.

В частности, предприятия могут соответствовать таким критериям:

Площадь сельскохозяйственных угодий – не менее 200 гектаров.

Годовой доход – не менее 20 миллионов гривен.

Многолетние насаждения – от 50 гектаров для хозяйств, на которые распространяется этот критерий.

Новые правила касаются предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства, земельного кадастра, а также отдельных субъектов, деятельность которых связана с агропромышленным комплексом.

В то же время вопрос о бронировании остается актуальным и для других отраслей экономики. 24 октября 2026 года Кабмин ограничил бронирование на оборонных и энергетических предприятиях до 95% работников.

Позже премьер-министр Сергей Корецкий призвал бизнес совместно разработать новую социальную модель, при которой работники смогут получать бронирование, а предприятия будут брать на себя обязательства в отношении прогнозируемой мобилизации людей в армию.