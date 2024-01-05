Друг Путина Дерипаска купил бизнес-джет за 36 миллионов: как россиянин легко обошел санкции
Российские олигархи не отказывают себе в комфорте даже под санкциями. На обход ограничений они не жалеют денег.
Дерипаска обошел санкции для покупки самолета
Российский олигарх Олег Дерипаска в обход санкций купил бизнес-джет. Новый самолет обошелся ему в 36 миллионов долларов.
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Самолет Falcon 7X в 2016 году купила компания "Арсенал", которая связана с Дерипаской. Джет был ввезен на территорию России в феврале 2023 года. До этого он принадлежал казахстанскому перевозчику Irtysh-Air.
В России самолет получил бортовой номер RA-09618. В сентябре его заметили во Владивостоке, где Дерипаска принимал участие в Восточном экономическом форуме. Затем олигарх улетел в Пекин на Российско-китайский комитет дружбы.
Дерипаска находится под санкциями США еще с 2018 года. После полномасштабного вторжения россиян санкции на друга Путина наложили Великобритания и Евросоюз.
Также известно, что в сентябре 2022 года прокуратура Соединенных Штатов предъявила Дерипаске обвинения в обходе санкций.