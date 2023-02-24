Безработные могут снова получить по 100 тысяч гривен на развитие бизнеса

Минсоцполитики возобновляет программу "Рука помощи" для поддержки малого бизнеса, в рамках которой можно получить 100,5 тысяч гривен. Бизнес сможет не возвращать деньги, но при одном условии.

Помощь малому бизнесу

Трудоспособные украинцы из членов малообеспеченных семей смогут получить 100,5 тысяч гривен для собственного бизнеса. Деньги можно будет не возвращать, если в течение трех лет открытый на полученные деньги малый бизнес заплатит налоги и взносы на сумму от 100,5 тысячи гривен.

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Чтобы принять участие в программе, нужно:

быть безработным и малоимущим;

разработать бизнес-план;

не иметь судимости.

Кто будет решать или предоставить деньги

Госпрограмма "Рука помощи" уже действовала в Украине до начала полномасштабной войны, однако впоследствии ее приостановили.

Все заявки рассмотрит специальная комиссия, которая будет ориентироваться на бизнес-план. Если вам выделят деньги, то вы должны будете в течение 30 дней зарегистрироваться как физлицо-предприниматель. На полученные деньги можно будет потратить на оборудование, создание бизнеса.

Если не уплатить налоги и взносы на 100,5 тысячи гривен, деньги придется вернуть в бюджет. Однако кредит предоставляется на три года и без процентов.

По желанию деньги можно получать в течение всего периода, или же одной суммой по истечении трех лет.

Для того чтобы предпринимателю "простили" кредит – в первый год работы трудоустроить по меньшей мере двух малообеспеченных сотрудников.