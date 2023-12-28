Из-за требований МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финпомощи бизнесу

Украинское правительство ввело несколько программ для поддержки украинского бизнеса. По требованию МВФ некоторые аспекты процесса будут пересмотрены.

Что изменится по требованию МВФ

Кабинет Министров изменил порядок предоставления финансовой поддержки для украинского бизнеса. Они будут касаться нескольких ключевых положений.

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В частности, популярная программа кредитования бизнеса "5-7-9%" будет сфокусирована на микро, малых и средних предприятиях. Большому бизнесу придется искать другие пути дополнительного финансирования.

Также новое решение снимает ограничения по кредитованию для некоторых предпринимателей. Речь идет о тех, кто:

перерегистрировался на подконтрольную территорию Украины, но еще нет возможности релоцировать бизнес; касается предпринимателей, своевременно платящих налоги и выполняющих кредитные обязательства;

зарегистрированы в Херсоне и области, а также на территории Николаевской и Днепропетровской областей, где уже определена дата завершения боевых действий или временной оккупации, но она еще не внесена в Перечень территорий активных боевых действий

Напомним, в Украине сократят количество групп предпринимателей по упрощенному налогообложению.