Повторный арест облгазов Фирташа: АРМА обратились к генпрокурору

Агентство по розыску и управлению активами обратилось в Офис Генерального прокурора с просьбой повторно арестовать облгазы Фирташа.

Почему нужен повторный арест

Дело в том, что недавно облгазы Фирташа перечислили в госбюджет 77 миллионов гривен. По данным агентства, до этого в течение двух лет, эти арестованные активы не приносили государству никакого дохода.

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Но в результате такого решения ВАКС – вопрос о дальнейших поступлениях в государственный бюджет и привлечения преступников к ответственности – сомнительны,

– добавила Елена Дума.

АРМА заявило, что такое решение является "прямой угрозой для установления справедливости по делам связанных с коллаборационистами и другими преступниками".

Считаю, что органы государственной власти в таких ситуациях должны действовать как единый синхронный механизм совместно с органами законодательной и судебной власти,

– заявила глава агентства.

Поэтому, с целью предотвращения таких последствий для государства и предотвращения прекращения доходов в бюджет, Национальное агентство уже обратилось в Офис Генерального прокурора относительно повторного ареста "облгазов Фирташа".

Что известно о снятии ареста

Высший антикоррупционный суд снял арест с акций ряда операторов системы газораспределения, входивших в группу компаний Дмитрия Фирташа.

Согласно тексту постановления, суд снял арест с ценных бумаг, принадлежащих компаниям Olubera Ventures Limited, Solvotore Enterprises Limited, Pesnero Investments Limited, ООО "Транзит-инвест", ЧАО "Газтек", ООО "Омега-Капитал" и других.

Акции, с которых снят арест, были выпущены компаниями "Винницагаз", "Волыньгаз", "Днепропетровскгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Львовгаз", "Николаевгаз", "Ровногаз", "Сумыгаз", "Тысменицагаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз", "Черниговгаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз", "Харьковгоргаз", "Криворожгаз", "Луганскгаз".

! В мае 2022 года Кабмин принял решение о передаче управления активами ряда областных и городских газораспределительных предприятий, входивших в группу Дмитрия Фирташа, Группе "Нафтогаз". Реальный контроль над облгазами Нафтогаз начал получать с января 2023 года.