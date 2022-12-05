"История не о еде": Кулеба рассказал, как вернул McDonald's в Украину благодаря Блинкену
Источник:Дом
Министр иностранных дел Украины Кулеба во время одного из вечерних ток-шоу рассказал, что имеет традицию ходить с детьми в McDonald's. Его сын Егор отметил, что закрытие сети ресторанов не только в России, но и в Украине – несправедливо.
Тем самым сын министра привлек его внимание к этому вопросу. Поэтому он в конце одного из разговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном поднял этот вопрос.
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Как Кулеба вернул McDonald's в Украину
На самом деле это история для мемуаров. Я начал изучать этот вопрос и понял, что логических объяснений, почему они закрылись и не работают, нет, что это вопрос политического решения. И когда мы поняли, что не можем это решить исключительно в отношениях с самой компанией, у меня был разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов об оружии, о санкциях, об энергетике, и в конце я ему говорю: "Слушай, есть такая несправедливость, по- первое, а во-вторых, McDonald's – это бренд Америки. И это неразрывно связанные вещи. И мне кажется, что для вашего имиджа и для устранения несправедливости нужно вернуть McDonald's в Украину". И я реально предложил, чтобы они на это посмотрели.
Кулеба рассказал, что госсекретарь США согласился с его аргументами о важности данного вопроса. Ведь возвращение McDonald's к работе в Украине было сигналом другим крупным компаниям мира о том, что в Украине можно работать и вести бизнес.
Сам министр отмечает, что это "история не о еде" и с экономической и политической точки зрения - это было важным моментом, поскольку на тот момент бизнесы выходили из Украины, сворачивали производство, а правительство хотело доказать, что здесь можно работать.
Мы действительно дали бизнесу уверенность, в том, что в Украине можно работать, и все нормально. Это супер важно. Это увеличивает надежду. Это не о доступе к "бегу мака" - это об уверенности в стране,
– подчеркнул Кулеба.
McDonald's прекращал работу из-за войны в Украине
- Компания прекратила свою работу в Украине сразу после вторжения России в целях безопасности работников. Всего компания насчитывает более 110 ресторанов в Украине.
- В мае в McDonald's сообщили, что заведения сети фастфуда не будут открываться до окончания войны.
- Сообщалось, что компания продолжит заниматься гуманитарной помощью. Все продукты, хранившиеся в ресторанах, были переданы в гуманитарные штабы. Кроме того, сеть выплачивает своим сотрудникам 10 тысяч гривен ежемесячно зарплаты.
- Представители компании заявляли, что не прочь "открыться", но из-за безопасности не могут это сделать. Заявляли, что согласно правилам, не могут работать во время войны.
- McDonald's ушел с российского рынка после начала войны. Однако государство-агрессорка создало свою копию. Заведения назвали "Вкусно и точка". При этом меню осталось таким же, из блюд только убрали приставку "Мак".