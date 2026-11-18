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Как ИИ повлияет на бизнес Украины

При благоприятных условиях ИИ может добавить Украине дополнительные 2–4% к уровню ВВП в начале 2030-х годов. Однако для этого бизнесу придется преодолеть проблемы с кадрами, финансированием, инфраструктурой и кибербезопасностью, рассказал юрист Юрий Ванетик в комментарии 24 Канала.

Несмотря на полномасштабную войну, поврежденную инфраструктуру и нехватку работников, украинские предприятия все чаще используют искусственный интеллект в своей работе. Для бизнеса это уже не просто способ экспериментировать с новыми технологиями, но и возможность сохранять конкурентоспособность в условиях ограниченных ресурсов.

Политический стратег Юрий Ванетик предполагает, что в 2027 году доля украинских компаний, использующих хотя бы один инструмент ИИ, может вырасти примерно до 30–35%, если нынешняя динамика сохранится. При более благоприятных условиях этот показатель может быть выше.

Обращаем внимание! Это экспертная оценка, а не официальный прогноз.

Наиболее активно технологии могут распространяться в:

финансовом секторе;

ИТ-услугах;

розничной торговле;

логистике;

больших аграрных предприятиях.

Небольшие компании также могут быстро осваивать доступные генеративные инструменты, однако их полноценная интеграция в бухгалтерские системы, клиентские базы и производственные процессы потребует дополнительных средств.

Для сравнения: по данным Евростата, в 2025 году искусственный интеллект использовали около 20% предприятий ЕС, имеющих не менее десяти сотрудников. Однако напрямую сопоставлять эти показатели с украинскими опросами нельзя: методология, выборки и определения использования ИИ могут отличаться.

Как искусственный интеллект может повлиять на ВВП Украины

Один из главных экономических эффектов внедрения ИИ – повышение производительности. Компании могут выполнять больше задач при том же количестве сотрудников, быстрее обрабатывать информацию, оптимизировать расходы и сокращать количество ошибок.

Для Украины это особенно актуально из-за дефицита рабочей силы, вызванного миграцией и мобилизацией, а также финансовых и инфраструктурных ограничений. ИИ может помочь предприятиям автоматизировать обработку документов, прогнозировать спрос, управлять запасами, выявлять мошенничество и контролировать техническое состояние оборудования.

Согласно иллюстративному среднесрочному сценарию, широкое внедрение искусственного интеллекта может обеспечить Украине дополнительные 2–4 % к уровню ВВП по сравнению со сценарием без ускоренных инвестиций в эти технологии. Такой эффект возможен в начале 2030-х годов, если использование ИИ будет сопровождаться обучением сотрудников, инвестициями в инфраструктуру и изменениями в организации бизнес-процессов.

Важно! Эксперт отмечает потенциальное увеличение уровня ВВП в среднесрочной перспективе, а не дополнительные 2–4% ежегодного роста экономики. В 2027 году вклад ИИ, скорее всего, будет значительно скромнее.

Какие отрасли больше всего выиграют от использования ИИ

Потенциал искусственного интеллекта не ограничивается ИТ-компаниями. Технологии могут изменить работу предприятий во многих секторах экономики.

В частности:

Сельское хозяйство – ИИ поможет следить за состоянием посевов, прогнозировать урожайность, эффективнее использовать удобрения и топливо;

Энергетика – технологии можно применять для прогнозирования спроса на электроэнергию, выявления неисправностей и повышения устойчивости сетей;

Промышленность – автоматизация контроля качества, технического обслуживания и отдельных инженерных процессов;

Банковский и страховой секторы – более быстрая обработка обращений, выявление мошенничества и автоматизация проверок;

Логистика – оптимизация маршрутов, складских операций и управления запасами;

Здравоохранение и государственное управление – помощь в обработке информации и выполнении рутинных задач при условии надлежащей защиты данных и контроля за важными решениями.

Однако сам факт приобретения программного обеспечения еще не означает, что компания получила экономическую выгоду. Гораздо важнее то, помогает ли ИИ сократить расходы, повысить качество услуг или увеличить объемы производства.

Что мешает украинским компаниям внедрять ИИ

Несмотря на потенциальные преимущества, украинский бизнес сталкивается с несколькими препятствиями. В частности, это ограниченный доступ к инвестициям, нестабильное электроснабжение и интернет-соединение, нехватка квалифицированных работников и проблемы с качеством и структурой корпоративных данных.

Отдельным вызовом остается кибербезопасность. Использование ИИ при работе с клиентской информацией, финансами или внутренними документами требует надлежащей защиты данных. Компаниям также важно понимать, кто будет нести ответственность за ошибки или решения, принятые с помощью алгоритмов.

Особенно сложно может быть малому бизнесу. Даже если доступ к генеративным инструментам относительно недорог, их полноценное внедрение требует времени, технических специалистов и дополнительных затрат.

Еще один риск – изменение структуры занятости. Автоматизация может сократить потребность в отдельных административных задачах и должностях. Поэтому экономический эффект будет зависеть также от того, смогут ли компании переобучить сотрудников и перевести их на другие функции.

Станет ли ИИ преимуществом украинской экономики

Украина обладает определенными предпосылками для быстрого освоения новых технологий:

квалифицированных ИТ-специалистов;

опыт предоставления цифровых услуг;

бизнес, привыкший быстро адаптироваться к изменениям.

Но этих факторов недостаточно, чтобы автоматически превратить распространение ИИ в рост производительности всей экономики.

Для этого необходимы доступное финансирование, стабильная энергетическая и цифровая инфраструктура, практическое обучение сотрудников и понятные правила защиты данных. Особенно важно помочь малым предприятиям, у которых меньше ресурсов для интеграции новых технологий.

Поэтому главным показателем успеха в 2027 году станет не количество украинских компаний, которые попробовали ИИ, а то, насколько глубоко они интегрировали его в свою работу. Именно от этого будет зависеть, станет ли искусственный интеллект реальным инструментом повышения конкурентоспособности Украины, а не просто очередным технологическим трендом.

К слову, бизнес начал возвращать сотрудников, которых заменили искусственным интеллектом. Проблемой стало то, что автоматизация с помощью ИИ не дала ожидаемого результата, поскольку не был учтен реальный человеческий опыт. В частности, сотрудников возвращают на работу, поскольку даже ИИ нуждается в человеческом контроле. А технологии не способны воспроизвести накопленные знания и опыт компании.