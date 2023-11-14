Мияльрды гривен: немалая прибыль "Укрнафты"

Прогнозируется, что под управлением государства за 2023 год ПАО "Укрнафта" получит доход, который вдвое превысит среднегодовой за последнее десятилетие. Об этом стало известно по словам гендиректора компании.

Гендиректор "Укрнафты" Сергей Корецкий заявил, что компания получила чистая прибыль за первое полугодие 2023 года – 14,1 миллиарда гривен. На текущий момент чистая прибыль – превысила 20 миллиардов гривен.

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И это гораздо больше, чем в предыдущие годы. Для сравнения, кумулятивный результат за предыдущие 10 лет – миллиардные убытки. Планируем, что доход компании за 2023 год будет на уровне 95 млрд. грн. То есть, более чем вдвое превысит среднегодовой за последнее десятилетие,

– сказал Корецкий.

Изменения в деятельности

Сергей Корецкий также объявил о ряде существенных преобразований в функционировании компании. Так, "Укрнафта" приступила к инициативе создания собственного парка бензовозов, активно используя лицензию поставщика электроэнергии, направленную на уменьшение проблемных дебиторских задолженностей и увеличение объемов продаж в сети автозаправочных станций.

Что известно о показателях компании

Началась разработка 3D-сейсмики. Это важные программы по геологическому изучению на 2023-2027 годы: 3D сейсмические исследования, геохимические исследования, поисково-разведывательное и эксплуатационное бурение.

По словам гендиректора, ситуация следующая: