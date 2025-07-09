Поступления в местные бюджеты выросли почти на 18% – из которых налогов пришли миллиарды

В течение первой половины 2025 года общий фонд местных бюджетов Украины пополнился на 245,9 миллиардов гривен. Это на 37,2 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Откуда поступили деньги

Наибольшую часть поступлений обеспечил налог на доходы физических лиц – 138 миллиардов гривен, об этом сообщило Министерство финансов, информирует 24 Канал.

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Среди других источников доходов:

единый налог – 38 миллиардов гривен,

плата за землю – 21,1 миллиард гривен,

акцизный налог – 16,4 миллиарда гривен,

налог на прибыль предприятий частного сектора – 15,5 миллиардов гривен,

налог на недвижимое имущество – 5,6 миллиардов гривен.

Налоги в местные бюджеты / Инфографика Министерство финансов

Лидеры роста доходов местных бюджетов

По данным Минфина, наибольший рост поступлений в Киевской (+24,8%), Волынской (+23,7%), Житомирской (+22,8%), Хмельницкой (+22,2%), Черниговской (+21,8%) и Ровенской (+21,4%) областях.

Такой рост объясняют перемещением бизнеса и внутренне перемещенных лиц из регионов, где продолжаются боевые действия, или с временно оккупированных территорий.

Зато самые низкие доходы – традиционно – показали области, которые пострадали от войны больше всего, в частности Донецкая, Луганская, Херсонская, Харьковская и Запорожская.

В итоге за полгода доходы общего фонда местных бюджетов выросли на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.