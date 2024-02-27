В Лондоне продают на аукционе резиденцию Фредди Меркьюри за 30 с лишним миллионов

Резиденцию музыканта, солиста группы Queen Фредди Меркьюри, выставили на аукционе Knight Frank за 38 миллионов долларов. Дом находится в Кенсингтоне и в течение 30 лет был под опекой подруги Меркьюри, Мэри Остин.

Почему дом продается

Garden Lodge, дом лидера группы Queen в Кенсингтоне, находится под опекой его подруги Мэри Остин уже более 30 лет. Она стала владелицей этой собственности после смерти Меркьюри в 1991 году и продолжает жить там.

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Остин рассказывает, что размышляла о продаже дома уже 25 лет назад. В начале июня 2023 года аукционный дом Sotheby's выставил на продажу более тысячи предметов, принадлежавших Фредди Меркьюри. Все эти вещи долгое время хранились в собственности Остин.

! Остин и Меркьюри познакомились в 1970 году, до того как Меркьюри стал известным. Она была тогда 19-летней девушкой. После помолвки, которые впоследствии были расторгнуты, Меркьюри всю жизнь поддерживал теплые дружеские отношения с Остин.

Остин вспоминала, что Меркьюри искал в Лондоне место для отступления, где он мог бы творить и работать над своей музыкой в спокойствии, не боясь преследований со стороны медиа, и Garden Lodge был именно таким местом для него.

Пресса преследовала его, призывая выйти на свет, но он не хотел, и почему он должен был? И это дало ему замечательное ощущение, что он мог творить, жить и оставаться здесь в приватности,

- делилась она.

Согласно воле Меркьюри, после его смерти Остин получила право на 50% доходов от творчества, связанного с именем музыканта. Остальные 25% наследства он оставил своим родителям и сестре.

После смерти родителей Меркьюри, доля Мэри Остин в доходах от творчества ее бывшего возлюбленного увеличилась. Она получила права на дополнительные 25% доходов, тем самым увеличив свою долю до 75%.