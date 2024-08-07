Сколько донатят на армию украинские айтишники

Известно, что в 2024 году в среднем айтишники в Украине переводят 8% от своей зарплаты на нужды армии. Правда, в прошлом году этот показатель составлял 10%. Поэтому доля айтишников, которые регулярно поддерживают Силы обороны, в этом году упала с 81% до 75%.

Какую сумму в среднем донатят айтишники ежемесячно

Как и в прошлом году, средний донат украинских айтишников составляет 188 долларов ежемесячно. По среднему банковскому курсу на сегодня это почти 7 700 гривен.

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Кстати, активно поддерживают армию айтишники, которые сейчас живут за границей, но планируют вернуться:

81% из них регулярно переводят средства,

из тех, кто проживает в Украине, донатят 77%.

Как изменились ежемесячные донаты

Меньше всего донатят те, кто не планирует возвращаться из-за границы – донаторами являются лишь 62% из них.

Те специалисты, которые не планируют вернуться в Украину, в среднем донатят 183 доллара ежемесячно. В прошлом году эта сумма была на уровне 225 долларов ежемесячно.

Те, кто в Украине, в среднем переводят 8% от зарплаты (в прошлом году - 10%).

Те, кто за рубежом, но планирует вернуться - 5% (в прошлом году - 7%).

Наибольшие суммы переводят именно специалисты, которые планируют вернуться в Украину – это где-то 233 долларов от зарплаты.