Расширение Укрпочты: куда теперь будет доступна доставка

Укрпочта заключила договор с британской компанией DHL Global Match. Это должно сделать доставку за границу более доступной для украинцев.

Что это сотрудничество значит для Укрпочты

Компания DHL Global Match занимается доставкой посылок в США, Австралию и Канаду. Стоит заметить, что страны Азии также являются перспективными точками в которые будет осуществляться перевозки.

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Игорь Смелянский Генеральный директор Укрпочты Партнерство с DHL Global Match – это часть стратегии компании по расширению экспортных маршрутов.

Новое сотрудничество должно не только расширить горизонты доставки, а и ускорить ее. Также нельзя игнорировать, что благодаря работе с DHL Global Match перевозка посылок станет надежнее.

Теперь отправлять за границу еще надежнее и быстрее. Особенно стоит отметить преимущества для наших экспортеров, которые продают в большом количестве свои товары на международных маркетплейсах,

– говорится в сообщении Укрпочты

Как долго реализуется это сотрудничество

Справка:– компания, осуществляющая доставку, благодаря собственному флоту и судам авиакомпаний партнеров.

На самом деле работа между Укрпочтой и DHL Global Match реализуется уже в течение месяца. Смелянский отмечает, что клиенты службы доставки успели заметить разницу в качестве услуг.

Благодаря указанному сотрудничеству тарифы остаются без изменений, а вот скорость перевозки увеличивается. По состоянию на теперь, Укрпочта осуществляет доставку в 660 тысяч отделений по всему земному шару.