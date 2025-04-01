Предприниматели получили почти 900 кредитов за неделю

За последнюю неделю украинские предприниматели привлекли 892 льготных кредита на общую сумму 3,4 миллиарда гривен. Это стало возможным в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Сколько денег выделили на кредиты

Об этом сообщило Министерство финансов, информирует 24 Канал. При этом указано, что с начала 2025 года по этой программе уже выдано 6 002 кредита на 18,6 миллиардов гривен.

Смотрите также Можно ли не возвращать кредитный лимит в банке

В общем, с начала действия военного положения предприниматели получили 75 637 кредитов на сумму 295 миллиардов гривен, из которых:

38,21 миллиард гривен – на инвестиционные цели;

72,4 миллиарда гривен – на финансирование оборотного капитала;

45,04 миллиарда гривен – для сельскохозяйственных производителей;

34,84 миллиарда гривен – на переработку агропродукции;

2,15 миллиардов гривен – на энергосервисные проекты;

57,31 миллиард гривен – на антивоенные мероприятия;

31,43 миллиарда гривен – на кредитование бизнеса в зонах высокого военного риска.

Со старта программы подписано 110 459 кредитных договоров на общую сумму 384,6 миллиардов гривен.