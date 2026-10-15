Как работала схема "дробления бизнеса"

По данным следствия, в деятельности общества использовалось "дробление бизнеса", сообщили в БЭБ.

Кроме того, директор общества, которая одновременно является его владелицей, оформила документы о закупке продуктов питания на сумму почти 23 миллиона гривен. Фактически предприятие эти товары не получало.

Таким образом, компания искусственно увеличила расходы и уменьшила сумму налоговых обязательств.

В результате бюджет не получил почти 4,6 миллиона гривен налога на добавленную стоимость.

В ходе досудебного расследования владелица сети супермаркетов полностью возместила причиненный государству ущерб. Также она перечислила 100 тысяч гривен на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Действия директора квалифицировали как умышленное уклонение от уплаты налогов. Уголовное производство направили в суд с ходатайством об освобождении подозреваемой от уголовной ответственности в связи с полным возмещением убытков.

Каковы признаки "дробления бизнеса"

В 2026 году тема так называемого "дробления бизнеса" оказалась среди главных приоритетов налоговой службы, Бюро экономической безопасности и банковского сектора.

Сам факт наличия нескольких ФЛП не является нарушением закона. Проблемы возникают тогда, когда контролирующие органы пытаются доказать другие возможные нарушения – уклонение от уплаты налогов, скрытые трудовые отношения, неуплату НДС или искусственное использование упрощенной системы налогообложения.

На практике инспекторы собирают своеобразный пазл. Один признак ничего не доказывает. Но если таких признаков много, бизнес автоматически попадает в зону риска. Среди наиболее распространенных критериев:

один IP-адрес для подачи отчетности;

один бухгалтер на несколько ФЛП;

общий сайт;

общий бренд;

один склад;

общие сотрудники;

одни и те же поставщики;

совместная реклама;

использование одного помещения;

поочередное использование ФЛП после достижения лимитов оборота.

Эксперты советуют готовиться к возможным проверкам заранее, а не после возникновения претензий.