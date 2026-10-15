Як працювала схема "дроблення бізнесу"

За даними слідства, у діяльності товариства використовували "дроблення бізнесу", повідомили в БЕБ.

Крім того, директорка товариства, яка водночас є його власницею, оформила документи про закупівлю продуктів харчування на майже 23 мільйони гривень. Фактично підприємство цих товарів не отримувало.

У такий спосіб компанія штучно збільшила витрати та зменшила суму податкових зобов'язань.

Унаслідок цього бюджет не отримав майже 4,6 мільйона гривень податку на додану вартість.

Під час досудового розслідування власниця мережі супермаркетів повністю відшкодувала завдані державі збитки. Також вона перерахувала 100 тисяч гривень на підтримку Збройних Сил України.

Дії директорки кваліфікували як умисне ухилення від сплати податків. Кримінальне провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним відшкодуванням збитків.

Які ознаки "дроблення бізнесу"

У 2026 році тема так званого "дроблення бізнесу" опинилася серед головних пріоритетів податкової служби, Бюро економічної безпеки та банківського сектору.

Сам факт існування кількох ФОПів не є порушенням закону. Проблеми виникають тоді, коли органи контролю намагаються довести інші можливі порушення – ухилення від сплати податків, приховані трудові відносини, несплату ПДВ або штучне використання спрощеної системи оподаткування.

На практиці інспектори складають своєрідний пазл. Одна ознака нічого не доводить. Але якщо таких ознак багато, бізнес автоматично потрапляє до зони ризику. Серед найбільш поширених критеріїв:

одна IP-адреса для подання звітності;

один бухгалтер на декілька ФОПів;

спільний сайт;

спільний бренд;

один склад;

спільні працівники;

однакові постачальники;

спільна реклама;

використання одного приміщення;

почергове використання ФОПів після досягнення лімітів обороту.

Експерти радять готуватися до можливих перевірок завчасно, а не після виникнення претензій.