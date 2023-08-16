Вместо зайца – медведь: Duracell возвращается в Россию, но с другим названием

Компания Duracell возвращается на российский рынок, но с другим названием и брендированием. Ее продукция будет вдвое дороже. Компания будет платить налоги в бюджет страны-агрессора, из которых потом покупают оружие для уничтожения украинцев.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил 24 Каналу, что нужно дальше давить на международное сообщество. Это совершенно неприемлемая ситуация.

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"Они себя спокойно чувствуют, возвращаясь на рынок России, беря на себя обязательство платить налоги в бюджет, чтобы за эти налоги направлялись на оружие для уничтожения украинцев. Это абсолютно неприемлемая ситуация, мы должны с ней что-то делать и будем дальше давить на международную сообщество, чтобы оно перестало играть в лицемерие", – подчеркнул чиновник.

Производитель батареек и аккумуляторов Duracell вернется в Россию под новым названием в конце сентября. Продукция будет продаваться под брендом Opticell. Изменится и брендирование – место привычного кролика займет рыжий медведь. Отмечается, что цены на батарейки Opticell поднимутся в два раза.

Коррупционные премии для компаний

Михаил Подоляк подчеркнул, что есть санкции относительно определенных граждан или компаний с российской юрисдикцией. Для компаний потребительской отрасли нет санкций. Более тысячи компаний, производящих товары для потребительского рынка, работают в России. Ежегодно они платят налоги на 4 миллиарда долларов.

Сегодня на российском рынке остаются работать компании, потому что там премиальный сегмент. Поскольку Россия закрытая страна, цены выше на 15 – 30 % от общих цен по глобальному рынку. Там, кстати, много коррупционных премий, чтобы оставаться работать. Там отлично для людей, не имеющих особых эмпатийных внутренних стержней,

– объяснил советник главы ОПУ.

Подоляк о возвращении Duracell на российский рынок: смотрите видео

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