Вера в украинскую экономику
С начала полномасштабного вторжения Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в украинскую экономику 3,8 миллиарда евро. Успехи украинских предпринимателей поразили учреждение, поэтому финансовые вливания должны продолжаться.
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Согласно предварительному плану, инвестиции ЕБРР в Украину в следующие 5 лет должны составить от 7,5 миллиарда до 15 миллиарда евро. По словам президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо, последнее время украинская экономика не просто стабилизировалась, но и показала рост. Для нее этот факт "невероятный и удивительный", ведь рост на 5% по итогам 2023 года в условиях полномасштабной войны и нестабильности – это показатель, которого не ожидали от Украины.
Такого результата удалось достичь в том числе и благодаря внешним финансовым вливаниям, а также стимуляции инвестиций от самого украинского бизнеса. Конечно, украинскому бизнесу трудно привлекать новые иностранные инвестиции, но в ЕБРР надеются, что удастся стимулировать компании, которые уже работают на украинском рынке.
Также президент ЕБРР на форуме по безопасности в Мюнхене отметила устойчивость банковской системы Украины. В частности, речь идет о возможности финансировать малый и средний бизнес, а также увеличивать оборотный капитал или вливать инвестиции в большие компании.
Наша оценка заключается в том, что в последующие пять лет мы можем инвестировать в реальную экономику от 7,5 миллиарда до 15 миллиардов евро,
– заявила она.
Рено-Бассо призвала финансировать и ключевую инфраструктуру Украины, сосредоточиться на краткосрочных. инвестициях помочь нашему государству продолжать начатые реформы.