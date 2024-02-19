Віра в українську економіку

З початку повномасштабного вторгнення Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в українську економіку 3,8 мільярда євро. Успіхи українських підприємців вразили установу, тож фінансові вливання повинні продовжуватися.

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Згідно з попереднім планом, інвестиції ЄБРР в Україну у наступні 5 років повинні скласти від 7,5 мільярда до 15 мільярда євро. За словами президентки ЄБРР Оділь Рено-Бассо, останнім часом українська економіка не просто стабілізувалася, а й показала зростання. Для неї цей факт "неймовірний і дивовижний", адже зростання на 5% за підсумками 2023 року в умовах повномасштабної війни та нестабільності – це показник, якого не очікували від України.

Такого результату вдалося досягнути зокрема і завдяки зовнішнім фінансовим вливанням, а також стимуляції інвестицій від самого українського бізнесу. Звісно, українському бізнесу важко залучати нові іноземні інвестиції, але в ЄБРР сподіваються, що вдасться стимулювати компанії, які вже працюють на українському ринку.

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Також президентка ЄБРР на безпековому форумі у Мюнхені відзначила стійкість банківської системи України. Зокрема, йдеться про можливість фінансувати малий та середній бізнес, а також збільшувати оборотний капітал чи вливати інвестиції у більші компанії.

Наша оцінка полягає в тому, що в наступні п'ять років ми можемо інвестувати у реальну економіку від 7,5 мільярда до 15 мільярда євро,

– заявила вона.

Рено-Бассо закликала фінансувати і ключову інфраструктуру України, зосередитися на короткострокових. інвестиціях допомогти нашій державі продовжувати початі реформи.