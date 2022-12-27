ЕБРР профинансирует переезд украинских предприятий в более безопасные регионы
Источник:Министерство экономики Украины
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит гранты украинскому малому и среднему бизнесу. Все для того чтобы они смогли релокировать свой бизнес в более безопасные регионы.
Грант на релокацию от ЕБРР
В ЕБРР пообещали выделить на гранты 2,4 миллиона евро. Средства на переезд получат 80 малых и средних украинских бизнесов через Фонд содействия малому бизнесу ЕБРР.
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Кто может получить гран
Компании должны отвечать следующим требованиям:
- до 500 работников;
- годовой оборот до 50 миллионов евро или общие активы до 43 миллионов евро;
- не менее двух лет операционной деятельности;
- доля украинских владельцев – более 50%.
Какая доля бизнеса рассматривает релокацию
Согласно исследованию исследования, проведенного командой Polish-Russian Startup Bridge, 28% опрошенных владельцев стартапов заявили, что намерены переехать в страны ЕС, еще 5% – в США.
Преимущественно предприниматели релоцируют свой бизнес в пределах Украины. Однако большая часть перенесла планирует ли это сделать в ЕС, исследовали в Gradus.