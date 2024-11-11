Raiffeisen и UniCredit на очереди: ЕЦБ готовит банки к возможному выходу из России

Европейский центральный банк пытается уменьшить риски для Raiffeisen Bank и UniCredit, которые оказались под ограниченным контролем в России. Санкции и экономические ограничения создают трудности в управлении активами, находящимися под контролем российского регулятора.

Как ЕЦБ готовит Raiffeisen и UniCredit к выходу из России

Европейский центральный банк призывает Raiffeisen и UniCredit зарезервировать дополнительный капитал в качестве буфера для покрытия возможных рисков, связанных с их деятельностью в России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В частности, ЕЦБ требует от Raiffeisen создать дополнительные резервы для покрытия рисков в сфере коммерческой недвижимости, к которым банк особенно уязвим. Эти меры также подготовят банки к возможному списанию активов в России, если это будет необходимо.

Обратите внимание! Таким образом ЕЦБ пытается снизить риски для обоих банков, которые имеют ограниченный контроль над своей деятельностью в России. По состоянию на октябрь, для сделок стоимостью более 515 миллионов долларов нужно получить одобрение президента России.

Что известно о деятельности Raiffeisen Bank International и UniCredit в России

Raiffeisen Bank International и UniCredit остаются одними из немногих крупных иностранных банков в России, которые еще могут осуществлять трансграничные платежи. Ранее ЕЦБ обязал их сократить операции в России, включая международные платежи, под угрозой санкций.

Raiffeisen уже работает над выполнением этих требований и сокращает платежи в евро. UniCredit, со своей стороны, обжаловал требования ЕЦБ в суде, считая их незаконными, но также уменьшил свою активность в России в третьем квартале, включая выплаты, кредиты и депозиты.

В мае стало известно, что Raiffeisen Bank International получил предупреждение от Министерства финансов США о возможном ограничении доступа к американской финансовой системе из-за своей деятельности в России.

Интересно! Банк неоднократно заявлял о намерении покинуть Россию, однако не уточнял, когда это может произойти.