ФЛП 2 группа: обновленная информация о налогах на 2025 год

Единый налог для плательщиков 2 группы в 2025 году – популярный выбор среди украинских предпринимателей, которые работают с населением или с другими ФЛП. Такая система налогообложения позволяет вести бизнес с минимальной бухгалтерской нагрузкой и понятной фискальной ответственностью.

Кто может быть на 2 группе единого налога

Об актуальных ставках, лимиты доходов, разрешенные виды деятельности и ограничения для 2 группы единого налога в 2025 году, рассказывает 24 Канал.

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Плательщиком 2 группы может быть физическое лицо-предприниматель (ФЛП), которая:

Работает с населением (например, предоставляет бытовые услуги, розничную торговлю, общественное питание);

Работает с другими ФЛП или юрлицами на едином налоге (но не с плательщиками НДС или бюджетными учреждениями);

Не использует труд наемных работников, или использует не более 10 человек одновременно;

Не осуществляет запрещенные виды деятельности (например, не ведет добычу полезных ископаемых, не занимается обменом валюты, не осуществляет игорный бизнес).

Какой лимит дохода на 2 группе

Максимальный разрешенный доход в 2025 году для ФЛП 2 группы составляет:

8 500 000 гривен в год (сумма может быть изменена в случае инфляционного пересмотра законодательства).

Если предприниматель превысит этот лимит:

он обязан перейти на общую систему;

или будет платить налоги по повышенной ставке.

Какой размер единого налога для 2 группы

В 2025 году ставка единого налога для 2 группы, по-прежнему, составляет до 20% от размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2025 года.

По состоянию на июль 2025 года, минимальная зарплата составляет 8 000 гривен. Итак, максимальная сумма единого налога для 2 группы - максимальная сумма единого налога для 2 группы - 1 600 гривен/месяц (20% от 8 000 гривен).

Фактическую ставку устанавливает местный совет (в зависимости от населенного пункта). Она может быть меньше, например, 5% или 10%. Поэтому предприниматель должен проверить ставку в своем регионе.

Какие налоги платит ФЛП 2 группы

Предприниматель на 2 группе платит:

Единый налог – ежемесячно (до 20 числа текущего месяца);

Единый социальный взнос (ЕСВ) – ежеквартально, даже если нет дохода.

В 2025 году минимальный ЕСВ (22% от минималки): 1 760 гривен/месяц (22% от 8 000 гривен); или 5 280 гривен/квартал.

Надо ли вести учет доходов Да. ФЛП 2 группы должен вести книгу учета доходов (можно в электронной форме); подавать декларацию плательщика единого налога раз в год (до 1 марта за предыдущий год); хранить первичные документы (особенно для операций с ФЛП или юрлицами).

РРО или ПРРО для 2 группы

В 2025 году требование об использовании РРО (регистратор расчетных операций) или ПРРО (программный РРО) остается в силе для определенных видов деятельности.

РРО обязателен, если: