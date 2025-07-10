ФЛП 2 группа: обновленная информация о налогах на 2025 год
- Максимальный доход для ФЛП 2 группы в 2025 году составляет 8 500 000 гривен, а ставка единого налога составляет до 20% от минимальной зарплаты.
- ФЛП 2 группы платит единый налог ежемесячно и ЕСВ ежеквартально, а также обязан вести книгу учета доходов и использовать РРО для определенных видов деятельности.
Единый налог для плательщиков 2 группы в 2025 году – популярный выбор среди украинских предпринимателей, которые работают с населением или с другими ФЛП. Такая система налогообложения позволяет вести бизнес с минимальной бухгалтерской нагрузкой и понятной фискальной ответственностью.
Кто может быть на 2 группе единого налога
Об актуальных ставках, лимиты доходов, разрешенные виды деятельности и ограничения для 2 группы единого налога в 2025 году, рассказывает 24 Канал.
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Плательщиком 2 группы может быть физическое лицо-предприниматель (ФЛП), которая:
- Работает с населением (например, предоставляет бытовые услуги, розничную торговлю, общественное питание);
- Работает с другими ФЛП или юрлицами на едином налоге (но не с плательщиками НДС или бюджетными учреждениями);
- Не использует труд наемных работников, или использует не более 10 человек одновременно;
- Не осуществляет запрещенные виды деятельности (например, не ведет добычу полезных ископаемых, не занимается обменом валюты, не осуществляет игорный бизнес).
Какой лимит дохода на 2 группе
Максимальный разрешенный доход в 2025 году для ФЛП 2 группы составляет:
8 500 000 гривен в год (сумма может быть изменена в случае инфляционного пересмотра законодательства).
Если предприниматель превысит этот лимит:
- он обязан перейти на общую систему;
- или будет платить налоги по повышенной ставке.
Какой размер единого налога для 2 группы
В 2025 году ставка единого налога для 2 группы, по-прежнему, составляет до 20% от размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2025 года.
По состоянию на июль 2025 года, минимальная зарплата составляет 8 000 гривен. Итак, максимальная сумма единого налога для 2 группы - максимальная сумма единого налога для 2 группы - 1 600 гривен/месяц (20% от 8 000 гривен).
Фактическую ставку устанавливает местный совет (в зависимости от населенного пункта). Она может быть меньше, например, 5% или 10%. Поэтому предприниматель должен проверить ставку в своем регионе.
Какие налоги платит ФЛП 2 группы
Предприниматель на 2 группе платит:
- Единый налог – ежемесячно (до 20 числа текущего месяца);
- Единый социальный взнос (ЕСВ) – ежеквартально, даже если нет дохода.
В 2025 году минимальный ЕСВ (22% от минималки): 1 760 гривен/месяц (22% от 8 000 гривен); или 5 280 гривен/квартал.
Надо ли вести учет доходов
Да. ФЛП 2 группы должен вести книгу учета доходов (можно в электронной форме); подавать декларацию плательщика единого налога раз в год (до 1 марта за предыдущий год); хранить первичные документы (особенно для операций с ФЛП или юрлицами).
РРО или ПРРО для 2 группы
В 2025 году требование об использовании РРО (регистратор расчетных операций) или ПРРО (программный РРО) остается в силе для определенных видов деятельности.
РРО обязателен, если:
- Предприниматель работает в сфере торговли или общественного питания;
- Годовой доход превышает 1 320 000 гривен;
- Продаются технически сложные бытовые товары или лекарственные средства.