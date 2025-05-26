Какие вопросы возникли к Visa и Mastercard

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, на прошлой неделе регуляторы ЕС направили новую серию запросов участникам рынка, передает 24 Канал.

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Еврокомиссия хочет выяснить, имеют ли ритейлеры возможность выбирать, принимать ли карты Visa и Mastercard, получают ли выгоду от комиссий, которые на них переводятся, а также насколько прозрачны эти платежи.

Расследование находится на начальном этапе, однако если регуляторы придут к выводу о злоупотреблении доминирующим положением, компаниям может грозить штраф до 10% от годового дохода.

Контекст начала расследования

Пристальное внимание к американским платежным системам совпало с заявлением президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она подчеркнула необходимость уменьшения зависимости ЕС от внешних игроков и призвала к внедрению цифрового евро для усиления экономического суверенитета.

В Еврокомиссии отказались комментировать детали, отметив лишь, что расследование продолжается. В Visa зато заявили, что их сборы отражают "значительную ценность" для банков, ритейлеров и потребителей, а Mastercard отметила, что компания предлагает безопасные и удобные платежные решения для бизнеса и населения.