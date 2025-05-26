Які питання виникли до Visa та Mastercard

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, минулого тижня регулятори ЄС надіслали нову серію запитів учасникам ринку, передає 24 Канал.

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Єврокомісія хоче з'ясувати, чи мають ритейлери можливість вибирати, чи приймати картки Visa та Mastercard, чи отримують вигоду від комісій, які на них перекладаються, а також наскільки прозорими є ці платежі.

Розслідування перебуває на початковому етапі, однак якщо регулятори дійдуть висновку про зловживання домінуючим становищем, компаніям може загрожувати штраф до 10% від річного доходу.

Контекст початку розслідування

Пильна увага до американських платіжних систем збіглася із заявою президентки Європейського центрального банку Крістін Лагард. Вона наголосила на необхідності зменшення залежності ЄС від зовнішніх гравців і закликала до впровадження цифрового євро для посилення економічного суверенітету.

У Єврокомісії відмовились коментувати деталі, зазначивши лише, що розслідування триває. У Visa натомість заявили, що їхні збори відображають "значну цінність" для банків, ритейлерів і споживачів, а Mastercard наголосила, що компанія пропонує безпечні та зручні платіжні рішення для бізнесу й населення.