Китай "убивает" экономику ЕС и Великобритании: аналитики призывают немедленно реагировать

Великобритания и ЕС должны последовать примеру США и вводить импортные ограничения в отношении Китая. В противном случае местные производители просто исчезнут с бизнес-карты.

Китай угрожает самым мощным рынкам

США вводят "тарифы против Китая", чтобы защитить местных производителей и уменьшить экономическое влияние коммунистической страны. Аналитики убеждены, что Великобритании и ЕС нужно как можно скорее последовать этому примеру.

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Уже сейчас поток дешевых автомобилей, аккумуляторов и экологически чистых компонентов из Китая представляет угрозу для местных производителей. Некоторые считают, что Китай уже нанес смертельный удар солнечной энергетике ЕС, скопировав технологию и захватив все местные рынки.

Китайские компании не может получать прибыль внутри собственной депрессивной экономики, поэтому отчаянно ищут выходы на иностранные рынки. Многие из них имеют большие долги, поэтому готовы предлагать выгодную цену и большие объемы, лишь бы оставаться на плаву.

Президент США Джо Байден уже заявил, что не позволит китайским электромобилям заполонить местный рынок.

Стратегия Коммунистической партии Китая привела к тому, что Китай стал производителем 31% мировых промышленных товаров. Если принять во внимание, что он не перешел к экономике потребления, эта деформированная модель стала угрозой для самых мощных рынков в мире.

Страны Запада были уверены, что "цунами" китайских товаров пройдет, однако ситуация развивается совсем не так. И единственный путь, который остается – это введение импортных тарифов на китайские товары, чтобы хоть как-то выровнять ситуацию.