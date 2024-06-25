Пенсия у ФЛП может быть меньше: как на это влияет уплата ЕСВ
С начала полномасштабной войны в Украине граждане могут по собственному желанию платить или не платить единый социальный взнос. В то же время при таких условиях следует быть готовым к тому, что размер будущей пенсии может не удовлетворить ваши ожидания.
Какие есть нюансы из-за неуплаты ЕСВ
В Украине существует 2 системы налогообложения – упрощенная и общая. Поэтому ФЛП на общей системе налогообложения платят ЕСВ авансом за 3 квартала отчетного периода, а за 4 квартал ФЛП доплачивают взнос от полученной прибыли за отчетный год.
Читайте также Сколько зарабатывают украинцы в 2024 году: средняя зарплата и ее определение
В то же время ФЛП на упрощенной системе налогообложения платят ЕСВ не менее минимального страхового взноса – 22% от минимальной заработной платы. С апреля 2024 года это 1 760 гривен в месяц.Заметьте! С марта 2022 года все ФЛП освобождаются от уплаты единого социального взноса добровольно. Но если физическое лицо-предприниматель не платит ЕСВ, тогда месяцы неуплаты не будут засчитываться в страховой стаж. А значит, будущая пенсия не будет увеличиваться.
Кроме того, ФЛП-пенсионеры также освобождаются от уплаты ЕСВ. Речь идет о тех, которые получают пенсию по возрасту, являются лицами с инвалидностью, или получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь.
Какую пенсию могут получить ФОПы
Еще раньше эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин в комментарии 24 Канала рассказал, что нормы выхода на пенсию в Украине распространяются на всех, в частности на ФЛП.Обратите внимание! Если стаж в 2024 году 31 год, тогда человек может выйти на пенсию в 60 лет. Если стаж от 21 до 31 года, то на отдых можно выйти в возрасте 63 лет, а если стаж от 15 до 21 года – в 65 лет.
В то же время Коробкин предупреждает, что без уплаты ЕСВ и лицо, которое захочет выйти на пенсию, не будет иметь соответствующего стажа.
Стаж для лица подтверждается прежде всего данными об уплате единого социального взноса. Поэтому нет взносов, нет и стажа. Даже если в трудовой книжке есть запись, а взносы не платились, то стаж все равно не идет.
Коробкин объяснил, что ФЛП за уплату минимальных размеров ЕСВ будет начисляться и близкая к минимальной пенсия.Обратите внимание! Сейчас минимальной пенсионной выплатой является 2 725 гривен. Впрочем, есть и меньшие размеры пенсий, которые достигают 2 361 гривны.