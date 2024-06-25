Пенсия у ФЛП может быть меньше: как на это влияет уплата ЕСВ

С начала полномасштабной войны в Украине граждане могут по собственному желанию платить или не платить единый социальный взнос. В то же время при таких условиях следует быть готовым к тому, что размер будущей пенсии может не удовлетворить ваши ожидания.

Какие есть нюансы из-за неуплаты ЕСВ

В Украине существует 2 системы налогообложения – упрощенная и общая. Поэтому ФЛП на общей системе налогообложения платят ЕСВ авансом за 3 квартала отчетного периода, а за 4 квартал ФЛП доплачивают взнос от полученной прибыли за отчетный год.

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В то же время ФЛП на упрощенной системе налогообложения платят ЕСВ не менее минимального страхового взноса – 22% от минимальной заработной платы. С апреля 2024 года это 1 760 гривен в месяц.

С марта 2022 года все ФЛП освобождаются от уплаты единого социального взноса добровольно. Но если физическое лицо-предприниматель не платит ЕСВ, тогда месяцы неуплаты не будут засчитываться в страховой стаж. А значит, будущая пенсия не будет увеличиваться.

Кроме того, ФЛП-пенсионеры также освобождаются от уплаты ЕСВ. Речь идет о тех, которые получают пенсию по возрасту, являются лицами с инвалидностью, или получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь.

Какую пенсию могут получить ФОПы

Еще раньше эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин в комментарии 24 Канала рассказал, что нормы выхода на пенсию в Украине распространяются на всех, в частности на ФЛП.

Если стаж в 2024 году 31 год, тогда человек может выйти на пенсию в 60 лет. Если стаж от 21 до 31 года, то на отдых можно выйти в возрасте 63 лет, а если стаж от 15 до 21 года – в 65 лет.

В то же время Коробкин предупреждает, что без уплаты ЕСВ и лицо, которое захочет выйти на пенсию, не будет иметь соответствующего стажа.

Сергей Коробкин Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Стаж для лица подтверждается прежде всего данными об уплате единого социального взноса. Поэтому нет взносов, нет и стажа. Даже если в трудовой книжке есть запись, а взносы не платились, то стаж все равно не идет.

Коробкин объяснил, что ФЛП за уплату минимальных размеров ЕСВ будет начисляться и близкая к минимальной пенсия.

Сейчас минимальной пенсионной выплатой является 2 725 гривен. Впрочем, есть и меньшие размеры пенсий, которые достигают 2 361 гривны.