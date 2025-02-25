27 миллиардов гривен выручки: один из крупнейших ритейлеров Украины увеличил доход

Сеть магазинов EVA, принадлежащая компании "Руш", практически вернулась к довоенному уровню после потери более 15% точек из-за войны. Также в 2024 году удалось увеличить выручку на 28,6% по сравнению с 2023 годом.

Динамика открытия и закрытия магазинов

По состоянию на конец 2024 года в Украине работает 1109 магазинов EVA – почти столько же, как и до 24 февраля 2022 года (1116 точек), об этом сообщила компания, информирует 24 Канал.

Смотрите также Сколько налогов заплатил Uklon государству

В течение 2024 года было открыто 65 новых магазинов, преимущественно в формате "Женская энергия". В то же время 18 точек пришлось закрыть: 10 из-за российской оккупации, еще 2 в Херсоне – из-за нерентабельности.

Прибыль EVA

Финансовые показатели компании также демонстрируют рост. За год выручка EVA увеличилась на 28,6%, достигнув 27 миллиардов гривен (против 21 миллиарда гривен в 2023 году).

В развитие бизнеса за 2024 год инвестировали более 800 миллионов гривен, а с начала полномасштабного вторжения – 3,7 миллиарда гривен,

– говорится в отчете.

В компании отметили, что несмотря на вызовы войны, EVA продолжает расширять сеть и укреплять позиции на рынке.

Справка. Сеть магазинов EVA принадлежит компании ООО "Руш", владельцем которой является кипрская Incetera Holdings Limited. Конечными бенефициарами выступают украинские предприниматели Руслан Шостак і Валерий Киптик.