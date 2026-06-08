Ради автопроизводителей ЕС сделает исключение из санкций для китайской компании

Весной ЕС принял 20-й пакет санкций против России. В список ограничений тогда попала и китайская компания Yangzhou Yangjie Electronic Technology, для которой теперь могут сделать исключение.

Почему действие санкций могут приостановить

Соответствующий запрос сделали европейские автопроизводители, опасающиеся нового дефицита микросхем, ведь для изготовления одного транспортного средства нужно до 3 тысяч чипов, которые обеспечивают работу всех систем – от датчиков давления в шинах до освещения. Детали пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам санкций Шивон Макгарри рассказала для "Радио Свобода" в понедельник, 8 июня.

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Yangzhou Yangjie останется в санкционном списке, однако может получить временное исключение, чтобы европейские компании успели найти альтернативы и перезаключить контракты.

Мы предлагаем 9-месячное исключение, ведь эта компания является ключевым поставщиком для ряда европейских автомобильных компаний, и санкции могли бы вызвать серьезные перебои в их цепях поставок чипов,

– сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

Обратите внимание! Любые изменения в санкционный режим ЕС должны единодушно утвердить все государства-члены.

Дело в том, что производитель полупроводников из Китая способствовал усилению военных возможностей России. В частности, поставлял компоненты для дронов и планерных бомб, которые оккупанты применяют на поле боя в Украине.

Правда, для для Financial Times китайский производитель заметил, что его основная продукция предназначена исключительно для гражданского использования. Там якобы "не занимаются исследованиями, разработкой или производством любых военных товаров".

Напомним, ранее в Китае на включение отечественных компаний в 20-й пакет санкций отреагировали остро, предупредив европейцев о возможных "последствиях". В Пекине заявили о серьезном подрыве взаимного доверия и общей стабильности двусторонних отношений.