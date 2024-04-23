Ищут лазейки: как европейские компании хотят продолжать работу в России

С июня 2024 года компаниям ЕС запретят предоставлять услуги своим дочерним компаниям в России. В свою очередь, компании начали искать пути для продолжения деятельности в России.

Изменения в правилах ЕС

Сейчас компаниям из ЕС разрешено предоставлять профессиональные услуги своим дочерним компаниям в России. При этом, запрещено предоставлять такие же услуги другим компаниям в России.

Читайте также: Скандал со строительством в оккупированном Мариуполе: немецкий Knauf выходит из России

Поэтому, с 20 июня, вместо автоматического разрешения на услуги, компании должны будут получать разрешение от национальных органов власти на каждый вид услуг, которые они предоставляют в России.

Как на это реагируют компании ЕС

Однако новости о введении дополнительных ограничений обусловили поиск путей для обхода новых правил. Некоторые компании собирают перечни всех услуг для представления национальным правительствам плана работы в России по правилам, другие же рассматривают вариант работы за пределами ЕС.

В то время как многие компании работают над получением разрешений, другие могут решить перенести свои функции в офисы за пределами блока, что может быть сложной задачей, учитывая, что обход санкций запрещен,

– отметил юрист Skadden Михаэль Альбрехт фон Кольке.

Новые санкции ЕС против России