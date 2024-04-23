Зміни у правилах ЄС
Зараз компаніям з ЄС дозволено надавати професійні послуги своїм дочірнім компаніям у Росії. При цьому, заборонено надавати такі ж послуги іншим компаніям в Росії.
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Відтак, з 20 червня, замість автоматичного дозволу на послуги, компанії повинні будуть отримувати дозвіл від національних органів влади на кожен вид послуг, які вони надають в Росії.
Як на це реагують компанії ЄС
Однак, новини про запровадження додаткових обмежень зумовили пошук шляхів для оминання нових правил. Деякі компанії збирають переліки усіх послуг для представлення національним урядам плану роботи в Росії за правилами, інші ж розглядають варіант роботи поза межами ЄС.
В той час, як багато компаній працюють над отриманням дозволів, інші можуть вирішити перенести свої функції в офіси за межами блоку, що може бути складним завданням, враховуючи, що обхід санкцій заборонений,
– зазначив юрист Skadden Міхаель Альбрехт фон Кольке.
Нові санкції ЄС проти Росії
- Особливу увагу ЄС зверне на тіньовий флот, який Росія використовує для експорту нафти. За його словами, новий санкційний пакет проти Росії буду включати додаткові кроки проти нафтових танкерів, які використовують для транспортування сировини в обхід обмежень Заходу.
- До пакета планують включити заборону на імпорт скрапленого природного газу. Видання Reuters також інформує, що розробка нового пакету санкційних обмежень Євросоюзу перебуває на ранній стадії. Тож, на зустрічі у Люксембурзі цей пакет не схвалять.