Зміни у правилах ЄС

Зараз компаніям з ЄС дозволено надавати професійні послуги своїм дочірнім компаніям у Росії. При цьому, заборонено надавати такі ж послуги іншим компаніям в Росії.

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Відтак, з 20 червня, замість автоматичного дозволу на послуги, компанії повинні будуть отримувати дозвіл від національних органів влади на кожен вид послуг, які вони надають в Росії.

Як на це реагують компанії ЄС

Однак, новини про запровадження додаткових обмежень зумовили пошук шляхів для оминання нових правил. Деякі компанії збирають переліки усіх послуг для представлення національним урядам плану роботи в Росії за правилами, інші ж розглядають варіант роботи поза межами ЄС.

В той час, як багато компаній працюють над отриманням дозволів, інші можуть вирішити перенести свої функції в офіси за межами блоку, що може бути складним завданням, враховуючи, що обхід санкцій заборонений,

– зазначив юрист Skadden Міхаель Альбрехт фон Кольке.

Нові санкції ЄС проти Росії