Изменения в правилах ЕС
Сейчас компаниям из ЕС разрешено предоставлять профессиональные услуги своим дочерним компаниям в России. При этом, запрещено предоставлять такие же услуги другим компаниям в России.
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Поэтому, с 20 июня, вместо автоматического разрешения на услуги, компании должны будут получать разрешение от национальных органов власти на каждый вид услуг, которые они предоставляют в России.
Как на это реагируют компании ЕС
Однако новости о введении дополнительных ограничений обусловили поиск путей для обхода новых правил. Некоторые компании собирают перечни всех услуг для представления национальным правительствам плана работы в России по правилам, другие же рассматривают вариант работы за пределами ЕС.
В то время как многие компании работают над получением разрешений, другие могут решить перенести свои функции в офисы за пределами блока, что может быть сложной задачей, учитывая, что обход санкций запрещен,
– отметил юрист Skadden Михаэль Альбрехт фон Кольке.
Новые санкции ЕС против России
- Особое внимание ЕС обратит на теневой флот, который Россия использует для экспорта нефти. По его словам, новый санкционный пакет против России буду включать дополнительные шаги против нефтяных танкеров, которые используют для транспортировки сырья в обход ограничений Запада.
- В пакет планируют включить запрет на импорт сжиженного природного газа. Издание Reuters также информирует, что разработка нового пакета санкционных ограничений Евросоюза находится на ранней стадии. Поэтому, на встрече в Люксембурге этот пакет не одобрят.