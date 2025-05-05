Лучше, чем прогнозировали: как европейские компании пережили давление тарифов
- Европейские компании превысили финансовые прогнозы, в частности в фармацевтическом, банковском и технологическом секторах, несмотря на давление тарифов.
- Банки показали лучшие, чем ожидалось, результаты, тогда как прибыли автопромышленности и премиум-сегмента упали больше, чем прогнозировалось.
Европейские компании показали лучшие финансовые результаты, чем было прогнозировано, несмотря на давление со стороны тарифов и экономическую неопределенность. Выручка также выросла больше, чем прогнозировалось.
Какая динамика
Согласно данным Bloomberg Intelligence, прибыли европейских компаний за первый квартал 2025 года превысили прогнозы – средний рост для индекса MSCI Europe составляет 3,8% против ожидаемого снижения на 1,4%, информирует 24 Канал.
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Сильнее всего превысили ожидания компании из фармацевтического, банковского и технологического секторев.
Защитные отрасли, включая здравоохранение и коммунальные услуги, демонстрируют стабильность на фоне глобальной турбулентности.
Банковская система стабильна
Банки сообщили о лучших, чем ожидалось, прибыли, подтвердив прогнозы на год. В то же время секторы, которые зависят от мировой торговли – судоходство, люксовые товары, автопром – показали слабые результаты. Прибыли компаний, ориентированных на премиум-сегмент, просели на 17% при прогнозе в -11%.
Что с авторынком
Автопроизводители, в частности Stellantis, Porsche и Mercedes-Benz, сократили или отозвали прогнозы, ссылаясь на обострение торговых споров. Промышленность также не оправдала ожиданий: прибыли таких игроков, как Maersk и Airbus, не дотянули до прогнозов.
Несмотря на положительную динамику акций (индекс Stoxx Europe 600 рос девять дней подряд), прогнозы остаются осторожными.
Заметьте. В Goldman Sachs считают, что ожидания по прибыли в 2025 году являются завышенными и прогнозируют падение на 7% из-за слабого глобального роста, укрепление евровалюты и снижение цен на нефть.