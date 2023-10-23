В ЕС заявили, что правительства должны открыть новый фронт в международной борьбе с уклонением от уплаты налогов посредством глобального минимального налога на миллиардеров. Он мог бы привлекать 250 миллиардов долларов в год.

В случае взыскания эта сумма эквивалентна 2% от почти 13 триллионов долларов, которыми владеют 2700 миллиардеров по всему миру. Об этом говорится в данных исследовательской группы Парижской школы экономики.

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В ЕС заговорили о мировом налоге на миллиардеров

В отчете говорится, что на сегодняшний день эффективный личный налог миллиардеров часто намного меньше, чем тот, который платят другие налогоплательщики со скромным достатком. Это связано с тем, что они могут сохранять состояние в подставных компаниях, защищая их от налога на прибыль.

Директор обсерватории Габриэль Зукман отметил, что рискует подорвать устойчивость налоговых систем и социальную приемлемость налогообложения. На сегодняшний день личный налог миллиардеров в США составляет около 0,5% и равен нулю во Франции с высокими налогами.

Скоординированный международный толчок к налогообложению миллиардеров может занять годы. В обсерватории привели пример успеха правительств по всему, кроме прекращения банковской тайны и уменьшения возможностей транснациональных корпораций перемещать доходы в страны с низкими налогами.

Так, запуск в 2018 году автоматического обмена информацией о счетах уменьшил количество доходов в три раза. Соглашение 2021 между 140 странами ограничило возможности транснациональных корпораций уменьшать налоги, регистрируя прибыль в странах с низким уровнем налогообложения, установив глобальную минимальную ставку корпоративного налогообложения со следующего года в 15%.

Зукман подчеркнул, что логичным следующим шагом является применение этой логики к миллиардерам, а не только к транснациональным компаниям.

Напомним, что с 1 октября для украинских предпринимателей начали действовать некоторые новые правила. По требованию МВФ, Украина вернула довоенные налоги для предпринимателей. Также был отменён льготный Единый налог в размере 2%.