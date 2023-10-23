У разі стягнення ця сума еквівалентна 2% від майже 13 трильйонів доларів, якими володіють 2700 мільярдерів у всьому світі. Про це йдеться у даних дослідницької групи Паризької школи економіки.

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У ЄС заговорили про світовий податок на мільярдерів

У звіті йдеться, що на сьогодні ефективний особистий податок мільярдерів часто набагато менший, ніж той, який платять інші платники податків зі скромнішим достатком. Це пов’язано з тим, що вони можуть зберігати статки в підставних компаніях, захищаючи їх від податку на прибуток.

Директор обсерваторії Габріель Зукман зазначив, що це ризикує підірвати стійкість податкових систем і соціальну прийнятність оподаткування. На сьогодні особистий податок мільярдерів у США становить близько 0,5% і дорівнює нулю у Франції з високими податками.

Зазначається, що скоординований міжнародний поштовх до оподаткування мільярдерів може зайняти роки. В обсерваторії навели приклад успіху урядів у всьому, окрім припинення банківської таємниці та зменшення можливостей транснаціональних корпорацій переміщувати прибутки в країни з низькими податками.

Так, запуск у 2018 році автоматичного обміну інформацією про рахунки зменшив кількість статків утричі. Угода 2021 року між 140 країнами обмежила можливості транснаціональних корпорацій зменшувати податки, реєструючи прибуток у країнах з низьким рівнем оподаткування, встановивши глобальну мінімальну ставку корпоративного оподаткування з наступного року в 15%.

Зукман наголосив, що логічним наступним кроком є застосування цієї логіки до мільярдерів, а не лише до транснаціональних компаній.

Нагадаємо, що з 1 жовтня для українських підприємців почали діяти деякі нові правила. На вимогу МВФ, Україна повернула довоєнні податки для підприємців. Також було скасовано пільговий Єдиний податок у розмірі 2%.