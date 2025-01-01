Что влияет на размер пенсии и при каких условиях она может быть выше
Чтобы увеличить свои будущие выплаты, граждане должны быть официально трудоустроены и иметь необходимый страховой стаж. Кроме того, они имеют возможность делать добровольные взносы для дальнейшего увеличения своей пенсии.
Как увеличить размер пенсии
Каждый официально отработанный год добавляется к стажу и влияет на размер пенсии. Об этом напомнили в Министерстве социальной политики Украины, информирует 24 Канал.
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Сумма пенсии также зависит от уплаченного ЕСВ, который будет расти в зависимости от размера заработной платы. соответственно – чем больше взнос, тем выше пенсия.
Уплата налогов должна быть прозрачной
В ведомстве отметили, что по данным отчета, за 9 месяцев 2024 года более 57 тысяч рабочих мест было выведено из тени (то есть, они начали платить налоги).
"Это обеспечило дополнительные поступления в ПФУ в 97 миллионов гривен единого взноса", – говорится в сообщении Минсоцполитики.
Эти взносы не только гарантируют пенсионные права работникам, что их платят, но и влияют на выплаты нынешним пенсионерам.