Горный гигант Ferrexpo останавливает работу из-за проблем с электроэнергией

Россия регулярно бьет по украинской энергетике, что повлияло на работу многих компаний, в том числе и Ferrexpo. Одна из крупнейших добывающих групп Украины сообщила о проблемах и временно останавливает работу.

Что известно о проблемах Ferrexpo со светом?

Поставка электроэнергии для предприятий компании снова пострадала, сообщили 20 января в заявлении Ferrexpo.

Поэтому решили временно приостановить работу, пока не будет обеспечено стабильное снабжение электроэнергии в необходимых объемах. Часть работников отправят в неоплачиваемый отпуск.

Сообщений о смертельных случаях или травмах среди работников не поступало, а операционным активам Ferrexpo не был нанесен ущерб,

– сообщили в компании.

К слову, в ноябре Ferrexpo также останавливала производство и экспорт из-за нарушения поставок электроэнергии в результате обстрелов энергетических объектов на Полтавщине.

Тогда речь шла о Еристовский и Полтавский горно-обогатительные комбинаты. Утром 8 ноября ракеты поразили цели по передаче энергии в Горишних Плавнях – городе, где расположена компания Ferrexpo, и в большом промышленном городе Кременчуг, что находится неподалеку.

Интересно! Ferrexpo производит и экспортирует железорудную продукцию на сталелитейные заводы по всему миру, что позволяет им сокращать выбросы углерода и повышать производительность. Штаб-квартира группы находится в Швейцарии, активы – в Украине.

Что известно о ситуации в энергетике и чрезвычайном положении?