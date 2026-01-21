Горный гигант Ferrexpo останавливает работу из-за проблем с электроэнергией
- Ferrexpo временно останавливает работу из-за нестабильных поставок электроэнергии, вызванных обстрелами.
- Часть работников отправят в неоплачиваемый отпуск, но ущерб операционным активам не нанесен.
Россия регулярно бьет по украинской энергетике, что повлияло на работу многих компаний, в том числе и Ferrexpo. Одна из крупнейших добывающих групп Украины сообщила о проблемах и временно останавливает работу.
Что известно о проблемах Ferrexpo со светом?
Поставка электроэнергии для предприятий компании снова пострадала, сообщили 20 января в заявлении Ferrexpo.
Поэтому решили временно приостановить работу, пока не будет обеспечено стабильное снабжение электроэнергии в необходимых объемах. Часть работников отправят в неоплачиваемый отпуск.
Сообщений о смертельных случаях или травмах среди работников не поступало, а операционным активам Ferrexpo не был нанесен ущерб,
– сообщили в компании.
К слову, в ноябре Ferrexpo также останавливала производство и экспорт из-за нарушения поставок электроэнергии в результате обстрелов энергетических объектов на Полтавщине.
Тогда речь шла о Еристовский и Полтавский горно-обогатительные комбинаты. Утром 8 ноября ракеты поразили цели по передаче энергии в Горишних Плавнях – городе, где расположена компания Ferrexpo, и в большом промышленном городе Кременчуг, что находится неподалеку.
Интересно! Ferrexpo производит и экспортирует железорудную продукцию на сталелитейные заводы по всему миру, что позволяет им сокращать выбросы углерода и повышать производительность. Штаб-квартира группы находится в Швейцарии, активы – в Украине.
Что известно о ситуации в энергетике и чрезвычайном положении?
14 января Зеленский объявил о введении чрезвычайного положения в энергетике Украины для упрощения подключения резервного оборудования. Также президент приказал увеличить возможности импорта электричества и развернуть больше пунктов несокрушимости.
Из-за российских обстрелов разрушено 8,5 гигаватт генерирующих мощностей – теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции. Из-за дефицита генерации Украина импортирует 1,9 гигаватт электроэнергии из Европы и интегрируется в энергорынок ЕС.
Наихудшая ситуация с энергетикой в Одесской области, в частности в Одессе, также она плохая в Харькове и ряде других городов. Председатель комитета по вопросам энергетики Андрей Герус отметил, что Киев пострадал больше от атак на энергетические объекты за последние 1,5 месяца по сравнению с Харьковом.
