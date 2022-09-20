Второй пошел: ФГИУ продал спиртзавод в Тернопольской области компании народного депутата

Фонд госимущества 20 сентября завершил второй аукцион, состоявшийся по обновленным правилам. На приватизацию был выставлен Мариловский спиртзавод, расположенный в поселке Нагирянка Тернопольской области.

В прессрелизе ФГИУ победитель аукциона не упоминается, однако на сайте Prozorro.Продажи указано, что новым владельцем активов завода станет ООО "Витагро Энерджи", принадлежащее Сергею Лабазюку – депутату Верховной Рады трех последних созывов и основателю агрохолдинга VitAgro. Днем ранее Фонд госимущества уже пустил с молотка Кобыловолокский завод, также располагающийся на Тернопольщине.

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Результаты аукциона

Победная ставка за активы Мариловского спиртзавода составила 150 миллионов гривен – это почти в три раза больше, чем стартовая цена лота в 54,3 миллиона гривен. Всего за активы предприятия боролись 4 участника.

Новый владелец получит предприятие с основным технологическим оборудованием, к которому подключены все необходимые коммуникации. В стоимость входят производственные помещения и оборудование, зерновой склад и 12 единиц транспорта.

Добавим, что Мариловский спиртовой завод был основан еще в 1921 году, а в последний раз его модернизация состоялась в 2018 году. Ранее предприятие приостановило свою профильную деятельность, а именно производство спиртов этилового ректификованного и денатурированного.

К слову, победитель должен оплатить конечную сумму в течение 20 рабочих дней с момента формирования протокола торгов. Если оплата не поступит, право покупки лота перейдет к ООО "Форчунер Риэлти", предложившему за активы завода на 1 тысячу гривен меньше.

Отметим, что это вторая попытка Фонда госимущества продать Мариловский спиртзавод. В ноябре 2020 года крупнейший молдавский производитель этилового спирта ZERNOFF предложил за предприятие 120 миллионов гривен, однако потом отказался покупать его якобы из-за значительного расхождения фактического количества имущества с заявленным в электронном лоте.