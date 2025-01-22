Миллионное состояние, дружба с Трампом и свадьба с украинской моделью: что известно о Филе Раффине

На инаугурации Дональда Трампа присутствовало немалое количество интересных гостей. Одним из них был Фил Раффин, 89-летний миллиардер и друг семьи Трампа.

Кто такой Фил Раффин

Он пришел вместе со своей женой, бывшей моделью, основательницей конкурса красоты Мисс Украина Вселенная и Мисс Украина 2001 года Александрой Николаенко, рассказывает 24 канал.

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Фил Раффин является американским бизнесменом. В частности мужчина владелец отеля и казино Treasure Island и Circus Circus в Лас-Вегасе. Кроме того, он владеет рядом других предприятий, среди которых гостиницы, казино, ипподромы, нефтедобывающие компании, сети магазинов, недвижимость и тому подобное.

Обратите внимание! Согласно данным, Forbes в 2019 году он занял 838 место с капиталом в 3,1 миллиарда долларов США.

Как Фил Раффин разбогател

Почти полвека назад, в 1972 году, Раффин впервые ввел в Канзасе автозаправки самообслуживания, создав сеть из 60 магазинов. В 1987 году он использовал свои доходы, чтобы построить свой первый отель под названием Marriott.

Бизнес Фила Раффина также включал распределение нефти и одну из крупнейших в стране компаний по производству грузовых тележек.

В 1994 году он сдал свои магазины в аренду компании Total, использовав полученные средства для приобретения новых отелей. Уже через год, в 1995 году, он приобрел казино-курорт Crystal Palace на Багамах. Заставив это казино, купил отель и казино New Frontier.

Бизнесмен Фил Раффин и его жена Александра Николаенко на инваргурации Дональда Трампа/ Фото Getty Images

Покупка Раффином New Frontier

Однако больше всего бизнесмен известен своей покупкой отеля и казино New Frontier, одного из самых известных заведений на Лас-Вегас-Стрип. Дело в том, что когда он приобрел этот курорт, то там была длительная забастовка работников. Она стала самой длинной забастовкой в истории США.

Однако Раффин быстро урегулировал конфликт после покупки в 1998 году. Вскоре отель-казино стал известным как New Frontier.

В 2005 году Раффин объявил о планах снести New Frontier и построить на его месте новый курорт под названием The Montreaux, но проект так и не был реализован.

Обратите внимание! В 2007 году Раффин продал New Frontier компании El Ad Properties за 1,2 миллиарда долларов. Это была рекордная цена за акр земли в истории Лас-Вегас-Стрип.

Что связывает Рафина и Трамп

В частности Фил Раффин является давним другом и бизнес-партнером Трампа. Их знакомство состоялось в Trump Tower еще в начале 2000-х годов, когда бизнесмен думал добавить отель Trump к своему казино Treasure Island. Но идея не реализовалась.

Впрочем позже, в Лас-Вегасе, Раффин показал Трампу незастроенный участок земли на парковке Nordstrom и сказал, что Трампу нужно "быть здесь". Тогда Дональд Трамп мгновенно решил строить на этом участке.

Рафин и женитьба на украинской модели

Именно Дональд Трамп познакомил Фила Раффина и его нынешнюю спутницу жизни Александру Николаенко.

Раффин был женат трижды. Но сейчас находится в браке с победительницей конкурса "Мисс Украина 2004" Александрой Николаенко. Они поженились 6 января 2008 года. Тогда Раффину было 72 года, а супермодели 26 лет.

Бизнесмен Фил Раффин и его жена Александра Николаенко на инваргурации Дональда Трампа/ Фото Getty Images

Известно, что Раффин несколько раз предлагал любимой руку и сердце. В конце концов она согласилась на предложение и пара сыграла свадьбу.

На мероприятии присутствовало большое количество звезд и знаменитостей. Сама свадьба проходила на частной территории Трампа.

Интересно! По состоянию на сейчас у них двое общих детей: сын Ричард Уильям Раффин (родился в апреле 2010 года) и дочь Малена (родилась в 2013 году).